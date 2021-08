Hospitalito blanco en Alianza

Víctor Arboleda, Óscar Cerén e Isaac Portillo no formarán parte de la convocatoria del equipo capitalino este miércoles cuando Alianza visite el estadio Gregorio Martínez para medirse ante Chalatenango en el marco de la fecha 3 del Apertura 2021.

El cuerpo médico ha confirmado que Cerén viene en la última etapa de su recuperación tras la lesión que sufrió hace un par de meses. En el caso del 'Clavito', tuvo un esguince de tobillo en el segundo entreno después de regresar con la selección y al igual que Cerén ya está en lo último de su recuperación.

Por su parte, Víctor Arboleda presentó un cuadro gripal y no estará a las órdenes del técnico mañana en el norte del país. La no titularidad del volante cafetero en el último partido ante Platense levantó las sospechas sobre que le pudo pasar al nuevo elemento de Alianza. Según informan fuentes del equipo, el técnico Milton Meléndez esperó a última hora si el colombiano se recuperaba y podía ser de la partida del encuentro en Zacatecoluca, algo que no terminó sucediendo.

�� #AlboEntreno | Algunas imágenes del trabajo de recuperación de esta tarde, ya pensando en nuestro próximo compromiso ante Chalatenango. ������#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/fJbeIJZDPP — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) August 10, 2021

Hay que mencionar que Rodolfo Zelaya y Juan Carlos Portillo son duda para el partido en Chalatenango ya que presentaron cuadro gripal al igual que sus compañeros. La ‘Cabrita’ no ha tenido actividad en este certamen mientras que Zelaya jugó los dos partidos como titular ante Municipal Limeño y Platense. En cuanto al goleador histórico de Alianza, este martes en el entreno matutino presentó el cuadro gripal pero el estratega nacional todavía no lo descarta y esperará hasta última hora para ver si puede tener minutos ante los norteños.

El juego entre elefantes y alacranes está pautado para las 3:15 de la tarde en el Gregorio Martínez. Es importante resaltar que tanto Alianza como Chalatenango tienen posibilidades de igualar a FAS en el liderato de la tabla si logran sacar los tres puntos.