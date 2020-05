Horacio Cordero: "Me dolieron mucho los descensos de Firpo"

Horacio Cordero vino solo para dirigir un torneo en el fútbol salvadoreño, en específico para para el Apertura 2007. En esa competencia levantó la corona con Firpo tras ganarle en los penaltis a FAS por 5-3, con un grupo encabezado por el argentino Patricio "Pato" Barroche.

Cordero tenía contrato por un torneo más, pero hubo algo que no le gustó de parte de la dirigencia pampera y decidió dar un paso al costado; su paisano, Gerardo "Vieja" Reynoso llegó en su relevo y también llevó al título al equipo usuluteco en el próximo certamen.

Desde Guatemala, donde el año pasado estuvo al frente del Municipal, Cordero habló sobre su paso por el plantel pampero, que hasta ahora es su única experiencia como timonel en El Salvador. Al hablar sobre los toros, se impone en la charla con el exseleccionador de Costa Rica y Guatemala.

"Las dos veces que he visto lleno de bote en bote el estadio Cuscatlán fue en 1997 cuando perdí con Costa Rica ante El Salvador 2-1, rumbo a Francia 1998 y la vez que ganamos el título del Apertura 2007 con Firpo ante FAS. Después de ese juego contra El Salvador, el entrenador, Milovan Djoric, me llamó para ver cómo estaba, porque había tenido un problema de salud relacionado con las arterias", recuerda el timonel argentino.

En la actualidad, Cordero trabaja comentando fútbol en la televisión de Guatemala. Asegura que pese a estar solo un torneo en Firpo, ese tiempo le alcanzó para encariñarse con la hinchada taurina.

"Solo estuve seis meses. No me puse de acuerdo para el otro torneo y me vine. No me gustaron algunas cosas y le dije a la directiva que no seguía. Yo pienso que respeto quiere respeto. Antes de ir con Firpo, yo ya conocía El Salvador, porque en 1993 ya había ido con equipos de Guatemala por torneos regionales. La pasé bien en Firpo en ese momento, porque tenía un buen equipo. Salimos campeones en 2007 por eso", externó el timonel suramericano.

Cordero recuerda que la afición de Firpo siempre lo trató bien, sobre todo en Usulután. Eso llevó a que el extimonel pampero se identificara con el representativo.

"Rápido me conecté con la afición de Firpo. Vos fíjate que me han dolido mucho los dos descensos de Firpo (en 2014 y 2019) porque soy un hincha de ese equipo. Ojalá que ahora pueda volver pronto a primera división, porque es un equipo con mucha gente, con mucha afición", dijo el estratega argentino.

SOBRE ALAS

Cordero estuvo en el país hace un año, en julio de 2019 para ser precisos. Lo hizo como timonel de Municipal de Guatemala, equipo en el que dio el distintivo de capitán al extremo izquierdo cuscatleco, Jaime Alas. En esa ocasión no pudo y cayó por 1-0 ante Alianza, por la primera fecha de la Copa Premier. El tanto de los albos llevó la firma del uruguayo Christian Olivera, quien ya no está más en las filas de los paquidermos.

"Alas es un muchacho bárbaro, un gran jugador. Acá en Municipal, Jaime es figura y ahora tiene que renovar contrato. Yo le dije que si él estaba cómodo que siguiera y si no, le van a salir muchas ofertas. Mi relación con él en Municipal fue buenísima, lo hice capitán en los Rojos, con eso te digo todo", explicó el timonel argentino en plática con este medio.