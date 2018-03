Hope Solo acusó a Josep Blatter de acoso sexual

Hope Solo, portera de la selección femenina de fútbol de los Estados Unidos, acusó al ex presidente de la FIFA Joseph Blatter de un supuesto acoso sexual durante la ceremonia de premiación del Balón de Oro en enero de 2013.Solo reveló el hecho al periódico portugués Expresso y afirmó que el dirigente suizo "me agarró el trasero". Esto antes de subir al escenario durante la ceremonia del Balón de Oro de la FIFA de 2012, la cual se realizó en enero de 2013.Blatter negó, por medio de su potavoz esta acusación y recalcó que "este alegato es ridículo".Las imágenes de esa gala mostraron a Solo subirse al escenario con Blatter detrás de una cortina en la parte posterior del escenario, para presentar el premio a Wambach.El periódico británico "The Guardian" retomó que la arquera de 36 años agregó que "estaba en shock. Tuve que componerme rápidamente porque iba a presentar a mi compañera entregándole el mayor premio de toda su carrera y quería celebrar con ella en ese momento, por lo que cambié completamente mi foco hacia Abby (Wambach)".