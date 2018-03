Hondureño en el Dragón: “Parece que aquí les vale todo”

El plantel mitológico abandonó el campó de manera inmediata tras encajar una nueva derrota en el campeonato Clausura 2017, esta vez por 2-1 ante el FAS, en Santa Ana.

El único en quedarse en el campo fue el hondureño Georgie Welcome, quien sentado en una hielera dejó en claro su disgusto por la situación.

“Ahorita, vos podés ver. Perdemos un partido y para todo mundo parecería que hemos ganado. Salen como alegres”, criticó Welcome, quien después agregó: “Yo me enojo. Primera vez en mi vida que estoy en un equipo que solo pasa perdiendo y empatando, y eso no me gusta. Parecería que aquí les vale todo, sea ganar o perder”.

El delantero criticó la actitud de sus compañeros y les pidió “más huevos”.

“Siempre lo he dicho, se gana con amor a la camisa y dándolo todo en la cancha”, señaló.

NO DEPENDE DEL ENTRENADOR

Desde su perspectiva, la suerte del conjunto verdolaga nunca cambiará si no hay una mejor disposición de la plantilla.

“Siempre vamos a estar así si los jugadores no reaccionamos. Todo el mundo dice el profesor. ¿Cuál profesor? Los que jugamos somos los jugadores. Si no reaccionamos, esto no va a cambiar”, afirmó el hondureño.

Con la derrota ante FAS, el Dragón suma seis puntos, producto de un gane, tres empates y cuatro derrotas. En la tabla acumulada está tres puntos debajo de la Universidad de El Salvador, que registra 23 unidades.

De acuerdo con el atacante catracho, en el grupo parecería que no hay consciencia de que la categoría en primera división está en juego.

En la misma línea dijo: “Para mí lo que hace falta son huevos y confianza en uno mismo. El entrenador siempre da confianza a todos los jugadores, pero si ellos no lo aprovechan, no se puede hacer nada. Esto no es de hablar; es de hacer”.