Honduras ve juego ante El Salvador como un clásico

Carlos Tábora, timonel de la sub 20 de Honduras, habló con LPG Deportes para calentar el juego de este lunes por la noche, contra El Salvador, por las semifinales de Juegos Centroamericanos.

"Contra El Salvador siempre es un clásico centroamericano. El Salvador es un equipo que ha evolucionado, que tiene muy claro su juego. A semifinales llegamos los cuatro equipos que, en alguna medida, hemos hecho bien las cosas. Han sido partidos friccionados, de mucho roce. Hubo partidos en los que se ha complicado el accionar de uno y otro equipo", analizó el timonel de la H.

Tábora, quien es parte del grupo de técnicos analistas de CONCACAF, insistió en valorar las fortalezas de la selección salvadoreña.

"Hay que saber identificar fortalezas y debilidades para poder desarrollar un buen juego. El Salvador, más allá de que haya clasificado con dos empates por 0-0, es un equipo sólido, es un equipo convincente en el manejo del balón. Son compactos a la hora de presionar. Es un equipo que tiene claro los conceptos de juego", indicó Tábora.

MISMOS PROBLEMAS CON JUGADORES

El entrenador de los catrachos indicó que ha tenido problemas de préstamo de jugadores, al igual que el plantel cuscatleco.

"No tenemos ahora a Derixon Vuelto, que es un jugador que ha tenido una evolución importante en el fútbol internacional. Tenemos un jugador que está siendo sensación en Honduras y no se tuvo la posibilidad de traerlo. Hay dos más que no vinieron a Nicaragua, por lesión", apuntó.