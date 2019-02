Honduras tiene nuevo técnico para su selección mayor de fútbol

El exentrenador de la selección sub 20 de Uruguay, Fabián Coito, fue anunciado este jueves como nuevo técnico de Honduras de cara a las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Coito será presentado en Tegucigalpa la próxima semana y estará acompañado de sus compatriotas Miguel Falero y Sebastián Urrutia de Freitas, y el hondureño Carlos Ramón Tábora, según un comunicado de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth).

El uruguayo, de 51 años, fue contrato después de "un exhaustivo proceso de análisis y revisión" de hojas de vida de entrenadores para dirigir "el proceso mundialista Catar 2022".

La Fenafuth indicó que la contratación de Coito, que jugó en el equipo Olimpia de Honduras, no ha sido tarea "fácil" para la Comisión de selecciones nacionales.

La comisión, añade el comunicado, ha actuado con "responsabilidad atendiendo los más altos intereses del fútbol hondureño en la búsqueda de una nueva clasificación mundialista".

"La espera ha sido necesaria y en consonancia con el proyecto de selección del entrenador Fabián Coito coincidente con la visión federativa frente a una nueva ilusión que abrazamos juntos con el pueblo hondureño", señala.

Para la Comisión de selecciones, la experiencia, modelo de planificación y los resultados obtenidos por el uruguayo influyeron en la decisión de las autoridades federativas.

FIN A LA ERA DE COLOMBIANOS

Honduras no había designado seleccionador en propiedad en sustitución del colombiano Jorge Luis Pinto, que perdió la posibilidad de jugar el Mundial de Rusia en una repesca y se despidió del país a mediados de enero de 2018.

Pinto es el tercer entrenador colombiano que ha dirigido a Honduras en eliminatorias mundialistas.

Los otros dos son Reinaldo Rueda, quien llevó a Honduras al Mundial de Sudáfrica 2010, y Luis Fernando Suárez, al Mundial de Brasil 2014, después de la primera participación del país centroamericano en la máxima cita del fútbol, en España 1982.

Coito comenzó su andadura como entrenador en las categorías inferiores de la Celeste en 2007, cuando se puso al frente de la sub 15, y dos años después dirigió la sub 17 hasta que en marzo del 2014 tomó las riendas de la sub 20.

Con las selecciones juveniles, Coito dirigió seis sudamericanos (dos sub15, dos sub17 y dos sub20), cuatro mundiales (dos sub17 y dos sub20) y unos Juegos Panamericanos (sub22).

Como futbolista se desempeñó entre 1982 y 1995, vistiendo las camisetas de los uruguayos Wanderers y Cerro, el peruano San Agustín, el chileno Osorno y el hondureño Olimpia.