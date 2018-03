Honduras recibe a Australia y piensa en Mundial de Rusia 2018

SAN PEDRO SULA, HONDURAS. La selección de fútbol de Honduras intentará dar hoy el primer golpe a Australia y encarrilar la eliminatoria que tiene como premio un billete al Mundial de Rusia 2018.Los catrachos son conscientes de que que muchas de las posibilidades de estar en el Mundial pasan por el partido en San Pedro Sula. El repechaje intercontinental se cerrará el miércoles en Sídney."Lo ideal sería llevar varios goles de ventaja, pero lo principal es que no nos anoten en casa", expresó el director técnico de Honduras, el colombiano Jorge Luis Pinto."Es un partido de 180 minutos, no se define en un solo juego, hay que trabajar los dos, se debe plantear la estrategia en ese sentido", abundó.Los locales se presentan al primer compromiso sin dos de sus principales figuras, el defensa central y capitán de la selección Maynor Figueroa y el delantero Alberth "La Panterita" Elis.Aparte de eso, varios jugadores vienen de recuperarse tras estar lesionados, como Carlo Costly, Donis Escober, Anthony Lozano y el más reciente Eddie Hernández.Sin embargo, todos los jugadores coinciden en que lo darán todo en la cancha para conseguir encarrilar la eliminatoria.Los "socceroos" cuentan con figuras de renombre en Europa como su capitán y máxima estrella Tim Cahil, quien es duda para el juego por una lesión en el tobillo. "No puedo prometer nada, todo lo que puedo prometer es que estoy trabajando duro", dijo a su llegada a Honduras.Australia podría partir como ligera favorita, tomando en cuenta que disputó una eliminatoria que, en el papel, es considerada más competitiva que la desarrollada en la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).De igual forma está acostumbrada a enfrentar la fase de repechajes, a la cual ha accedido, contando la reciente con Honduras, en cinco oportunidades. En la de Alemania 2006 llegó a derrotar a Uruguay en la tanda de penales.Ahora se enfrenta a los hondureños en su quinta repesca, pero los centroamericanos no están dispuestos a ceder espacios y se han preparado para enfrentarlos.El encuentro será transmitido por TV4 en El Salvador.