Honduras pide a FIFA eliminar amarillas para repechaje con Australia

Honduras solicitó a la FIFA que se eliminen las tarjetas amarillas a los jugadores que fueron amonestados durante la hexagonal final de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018 de cara a los juegos de repechaje contra Australia.El secretario ejecutivo de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (Fenafuth), José Ernesto Mejía, dijo que la solicitud fue enviada el miércoles y que esperan una respuesta el próximo viernes.Explicó que FIFA ayer les notificó que la petición fue recibida y remitida a una comisión disciplinaria que tomará la decisión al respecto, la cual les será enviada el viernes a la federación hondureña."Hemos recibido una notificación de la donde nos indica que la comisión disciplinaria de ese ente se reunió para analizar la petición que hemos realizado y en los próximos días tendremos una respuesta", expresó el dirigente.La petición se envió a la FIFA, según explicó, tomando en cuenta que Honduras no podrá contar con varios jugadores que están lesionados y otra parte amonestados.Para el primer juego de la repesca Honduras no podrá contar, por acumulación de amarillas, con su capitán y líder de la defensa, Maynor Figueroa, ni tampoco con el delantero Alberth "La Panterita" Elis, pero sí estarán en el partido de vuelta.Mejía ofreció ayer una conferencia de prensa en la que también habló de la campaña de desprestigio de los medios australianos hacia Honduras."Hay un diario australiano que lastimosamente está bastante desinformado y ha iniciado una campaña, pero se van a llevar una sorpresa, porque Honduras es un país amigable que los espera con los brazos abiertos. Sabemos además que no es el sentir de toda la gente de Australia", apuntó.Al mismo tiempo informó que los jugadores de Australia comenzarán a llegar a Honduras el próximo domingo y que la nómina estará completa el martes 7 de noviembre.La Selección de Honduras recibirá a Australia el próximo viernes 10 de noviembre en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.Cinco días más tarde, los centroamericanos visitarán en su casa a los australianos en el Estadio ANZ de Sydney, donde se definirá quien va al Mundial.Honduras accedió al repechaje al quedar en cuarto lugar en la hexagonal final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).Por su parte, Australia llegó a esa última instancia luego de derrotar a Siria en un juego de ida y vuelta por la Confederación Asiática de Fútbol.