Honduras anuncia partido amistoso con selección de El Salvador en junio

El secretario general de la Comisión Normalizadora de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (FENAFUTH), José Ernesto Mejía, dijo que la escuadra catracha jugará ante El Salvador un partido amistoso.

Ante la pregunta de periodistas hondureños sobre si el encuentro se realizará ante su similar salvadoreña -el 2 de junio, en Houston-, el dirigente expresó que "son selecciones mayores, absolutas, será un fogueo importante para ir dándole forma a nuestra selección".

Asimismo, Mejía comentó incluso que la empresa que maneja los derechos de trasmisión de Honduras se encargará de "los boletos de avión, alimentación, traslado, trasporte interno y (hay) un pago de 50 mil dólares que se ha fijado (para su selección)".

También dijo que los hondureños no tienen la obligación de llevar a todas sus figuras pero al tratarse de un compromiso antes de la Copa del Mundo Rusia 2018, "siempre Honduras trata de llevar lo mejor".

#Honduras #FIFA define en los próximos días cuanto tiempo más extenderá el periodo de la Comisión Normalizadora de FENAFUTH y se confirma el juego amistoso del 2 de Junio ante El Salvador en Houston. pic.twitter.com/8urJzEWKwu — Manuel Galicia (@manuel_galicia) 15 de marzo de 2018

También calculó que los ingresos para la Federación catracha, tras el juego con El Salvador, y otro pactado con Corea del Sur, ascienden a los 80 mil dólares.

EL SALVADOR NO CONFIRMA

Del lado de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el juego aún no es oficial, aunque el vicepresidente del organismo rector, Víctor Zenón Gómez, explicó que "el juego sí está en agenda".

"No está confirmado todavía, está pendiente. Está agendado. Ahorita no hemos firmado nada oficial", expresó el dirigente, agregando que "hay que ver algunos detalles", recalcando que aún no hay firma de contrato.

"Sigue en la agenda", reiteró el dirigente del fútbol nacional, al preguntársele vía telefónica si las posibilidades de realizarse son altas.