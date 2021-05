Homer Velásquez: "Voy a poner en práctica todo lo que conozco"

Homer Velásquez amplió detalles en el Güiri Güiri al Aire sobre su incorporación al trabajo de seleccionador de fútbol playa de República Dominicana y hubo otro enlace hasta hasta Los Ángeles, California, con Misael Alfaro para conversar sobre nombramiento como técnico de la Academia de Fútbol United FC de Virginia que participará en la VII Copa Mariachi.

En el primer enlace, Homer Velásquez, hermano mayor del seleccionado Frank Velásquez, fue presentado el pasado miércoles como técnico de la selección de fútbol playa de República Dominicana y dirigirá al combinado caribeño en el Premundial de fútbol playa.

El Premundial se llevará a cabo del 17 al 23 de mayo de 2021, en Alajuela, Costa Rica y el debut del técnico originario de la Barra de Santiago será precisamente contra El Salvador.

"Estoy preparando el equipo y todo lo que pide Concacaf respecto a la participación de dicho evento. Nosotros somos una familia bien unida,gracias a mi padre y a mi madre que en paz descansen y nos inculcó esa cultura de amistad. En el 2010 tuve la oportunidad de conocer un amigo que ahora va a estar en el Premundial, él es árbitro, nosotros hacemos muchas amistades y se así te abre mucho caminos y muchas puertas, no ser orgulloso, como muchos son", dijo Velásquez desde Santo Domingo.

Sobre esta experiencia como técnico de selección en un Premundial, Velásquez dijo que fue gracias al contacto de su amigo y la experiencia que acumuló en la Barra de Santiago y Chiquimulilla, Guatemala.

"Mi amigo me conectó con la Federación de acá porque creyó en mi trabajo en la Barra de Santiago y el sector de Chiquimulilla en Guatemala que fue donde puse en práctica mi conocimiento del 2010 hasta el 2016", explicó

Según explicó Homer a la mesa más redonda, República Dominicana no tiene recorrido en fútbol playa.

"En lo que es la modalidad de fútbol playa sabemos que aquí es nuevo, es virgen esta modalidad en República Dominicana y no conocen esta modalidad a pesar que tienen unas playas bien lindas, hay bastantes condiciones para poder practicarlo, aunque hay algunas provincias que lo practican desde hace años", destacó el entrenador salvadoreño.

Respecto al trabajo hecho en esta primera semana Velásquez dijo "que en los próximos días viene vamos a concentrar a la selección en Puerto Plata y tengo que estar en la federación para dejar listo todo para el viaje, la plantilla que va a viajar y ver cuáles son los 12 jugadores", comentó Homer Velásquez.

Otra de las actividades de Homer en Dominicana es enseñar las reglas de la modalidad de fútbol playa. "Acá desconocen sobre las reglas de fútbol playa y es parte de mi trabajo que he estado ejerciendo para no caer en errores en el Premundial, aquí hay talento".

La gestión para su contratación duró dos meses. "Me comunique con el asistente y le dije que trabajara ciertas cosas, él trabajó con un grupo de 30 y hoy que vine me encontré con 14 jugadores", expresó,

Homer Velásquez también opinó sobre el partido que tendrá contra la selección de El Salvador en el grupo B del Premundial.

"Sin saber ya estaban hechos los grupo y me tocó en el grupo de El Salvador y debutaré contra ellos y están cuatro jugadores que han sido de la formación que yo he dirigido en la Barra de Santiago incluido mi hermano (Frank Velásquez), Ever Ramos, Darwin Ramírez, Edwin Nájera, ahora Dios me ha abierto las puertas acá y yo vengo a un país donde es nueva la modalidad y voy a poner en práctica todo lo que yo conozco y ahí se va a ver mi trabajo", agregó.