Hinestroza es la gran duda en el Metapán

Ante los rumores que Luis Hinestroza arribaría esta semana a la pretemporada del Isidro Metapán, el jugador colombiano aclaró que en su futuro aún no hay nada definido.“En estos momentos ando en eso. Voy a tener algo concreto entre hoy y mañana”, manifestó escuetamente el jugador cafetero, al ser cuestionado sobre su disponibilidad con la institución jaguar, con la cual está contractualmente ligado desde mediado de 2016.El equipo jaguar, de la mano de Roberto “el Toto” Gamarra, inició pretemporada a finales de diciembre, prescindiendo de la presencia de jugadores extranjeros.“Esperábamos a Hinestroza. No sabemos qué será lo que va a pasar con él. Es un tema poco complicado, el cual no quisiera tocar”, afirmó Misael Alfaro, asistente técnico del equipo jaguar.Fredy Vega, gerente del Metapán, exteriorizó sobre el tema: “Si él quiere venir, las puertas están abiertas. De lo contrario, el equipo que lo requiera, debe negociar con Isidro Metapán”.Para esta semana el cuerpo técnico espera la incorporación de Romeo Parkes y de un refuerzo argentino cuyo nombre no ha sido develado.