Hijos del “Chilindrina” Rodríguez y de Edwin “Rata” Benítez, herederos del fútbol

Edwin “la Rata” Benítez y Franco “la Chilindrina” Rodríguez tienen en común el amor por el fútbol y que sus hijos siguieron sus mismos pasos. Anderson Rodríguez, hijo del ex jugador Franco Rodríguez y Hamilton Benítez, hijo de Edwin Benítez, juegan en la categoría sub-17 del Alianza y a su corta edad, destacan con buen fútbol.

Estos jugadores heredaron la pasión por el fútbol y los apodos de sus padres. Con el Alianza sub-17, levantaron el título de campeón en el Clausura 2019 al imponerse en la final al 4-2 ante el Águila y alcanzaron el bicampeonato, al derrotar al Santa Tecla, 2-1, en la final del Apertura 2019.

Luego de su paso por la escuela de fútbol del grupo SAMIX, la escuela de fútbol Guillermo García y en el equipo Imperio USA de la ADFA de San Salvador, Anderson Rodríguez, hijo de “la Chilindrina”, fichó para el Alianza sub-17, a finales del año 2018 y en un año, cosechó dos títulos.

“Este talento lo trae de nacimiento, yo solo he servido de ‘palanca’ para conectarlo, pero lo aconsejo, me pregunta qué debe hacer y yo le doy un par de sugerencias. Muchas veces, los hijos creen que uno ‘les da paja’, el entrenador les dice las mismas cosas, pero de otra forma y a ellos les obedecen”, dijo Franco Rodríguez, recordado por su paso en la primera división con el Atlético Marte, Atlético Balboa, Isidro Metapán, Platense, entre otros.

“Me siento feliz, la primera final (Anderson) estuvo en la banca (Clausura 2019), no la jugó, pero fue campeón; en el Apertura 2019, jugó todo el torneo y la final, hasta disputó el torneo Interclubes de la UNCAF; uno no espera que un hijo tenga un buen talento... jugar partidos internacionales a temprana edad”, dijo Franco Rodríguez.

Anderson Rodríguez estudia octavo grado y tiene muchos sueños por cumplir “el fútbol es una pasión, no cualquiera tiene esta oportunidad de jugar, mi papá me aconseja. Mi sueño es seguir estudiando, en la actualidad, no todos estudian, mi objetivo es graduarme de profesor de educación física”.

Los Rodríguez, coincidieron en el pasado, en el equipo de fútbol sala de Soyapango.

“EL FÚTBOL DA Y QUITA”

El futbolista Edwin “la Rata” Benítez, llevó a su hijo Hamilton para una prueba con la categoría sub-17 del Alianza, tenía 15 años de edad y tras la visoría realizada por el entrenador Juan Carlos Serrano, superó las pruebas y quedó en el equipo.

Hamilton entró de cambio en la final del Clausura 2019 y colaboró en el triunfo ante el Águila, mientras que en la final del Apertura 2019, fue titular en el triunfo ante el Santa Tecla.

Edwin Benítez, un experto jugador de la primera división, que tras el Clausura 2020, terminó contrato con el Independiente de la liga mayor, comentó que, sin tener la formación de una escuela de fútbol, lo llevó al Alianza “de 15 años entró a la sub-17 del Alianza, hablé con el profesor Serrano para que lo viera, al final, quedó. No estuvo en escuela de fútbol, llegó directamente al equipo, hasta marcó goles, ha destacado”.

Aseguró que lo aconseja “le digo que trabaje, que nunca baje los brazos porque a veces, el fútbol da y quita, da tristezas y alegrías, pero nunca debe bajar la cabeza, siempre hacia adelante”.

Hamilton Benítez, estudia primer año de bachillerato, alterna como delantero o volante derecho que sueña con destacar en el Alianza y luego dar un paso al fútbol extranjero “me he sentido cómodo en el equipo, bastante bien. Mi papá me aconseja mucho, que si quiero ser un buen futbolista, debo de trabajar fuerte”.

Advirtió que “trato de llevar el estudio y el fútbol a la par, en caso el fútbol no me de éxito, tengo el estudio, me gustaría estudiar idiomas, mi prioridad es jugar en el extranjero”.