Higuaín y González, positivos por covid-19 y son baja con el Inter Miami

Los argentinos Gonzalo Higuaín y Leandro González Pirez, titulares del Inter Miami, dieron positivo a la covid-19 y serán baja este viernes para el partido que su equipo va a disputar de visitante contra el Nashville SC.



El hermano mayor de Higuaín, Federico, tampoco jugará al ser otro de los cinco jugadores del equipo de Miami que han dado positivo por la covid-19 desde comienzo del mes de noviembre.



El Inter Miami informó que el último positivo registrado dentro de la plantilla fue en el periodo de prueba del pasado domingo al lunes.



Mientras que la oficina de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos informó este viernes que el partido de eliminación directa de los playoffs de la Conferencia Este se mantiene como estaba planeado para que se dispute esta noche en el Nissan Stadium, de Nashville, a las 20.00 hora local Central.



A principios de esta semana, la MLS determinó que si un equipo no podía jugar debido a un brote de covid-19 y si el partido no se podía reprogramar, ese equipo tendría que renunciar.



Tras conocer la situación creada en la plantilla del Inter Miami, la MLS consultó con sus expertos médicos y determinó que dado que habían transcurrido al menos cuatro días desde la última prueba positiva de Miami, el partido se podría disputar.



Sin embargo, la pérdida de Gonzalo Higuaín y González Pirez es un duro golpe para el Inter Miami que no logró la clasificación a los playoffs hasta la última jornada de la temporada regular tras ocupar el décimo y último puesto de la Conferencia Este con derecho a seguir en la competición.



La ausencia de González Pirez en particular se sentirá, dado que es el líder de la defensa de Miami.



También se echará de menos la dilatada experiencia de Higuaín, exinternacional argentino que llegó como jugador estrella para la nueva franquicia de la MLS tras haber formado parte de equipos como el Real Madrid y la Juventus, en el fútbol europeo. EFE