Higuaín recibe dos fechas de sanción tras su noche de ira ante el Juventus

El delantero argentino Gonzalo Higuaín recibió hoy una sanción de dos partidos tras perder los estribos en el encuentro que su equipo, el Milan, jugó el domingo ante la Juventus de Turín en la Liga italiana de fútbol.

El tribunal disciplinario de la Serie A castigó al goleador por las "amenazas y reiteradas protestas" al momento de su expulsión ante su ex equipo.

Higuaín se perderá así el encuentro ante la Lazio el 25 de noviembre y frente al Parma una semana después.

Higuaín, que dejó esta temporada la Juventus para fichar por el Milan, vivió el domingo una noche aciaga en la derrota de su equipo por 2-0 en la duodécima jornada de la Liga italiana.

Tras fallar un penal en el minuto 41 que habría significado el momentáneo 1-1, el argentino vio la tarjeta roja en el 81' tras una falta. Primero recibió una amarilla, pero el árbitro acabó expulsando al jugador por sus aireadas protestas.

Al ver la cartulina roja, Higuaín estalló e incluso acabó empujando al portugués Cristiano Ronaldo, con el que compartió durante años el vestuario del Real Madrid. Un día después del encuentro, Higuaín pidió unas disculpas públicas por su conducta.

"Quiero pedir disculpas a todos por el comportamiento de ayer de la expulsión, al equipo, a la sociedad y a los hinchas, que a pesar de lo de ayer me demuestran su cariño todo el tiempo", escribió el delantero en su cuenta de Instagram el lunes.

"Somos personas también y tenemos sentimientos, pero me hago responsable y espero que no vuelva a suceder. Algunos lo entenderán y otros no. Igualmente pido disculpas a todos. Que tengan una linda vida", añadió el internacional argentino de 30 años en la red social.

Pese a las disculpas, la actitud de Higuaín generó críticas en Italia. Una de las más duras fue la del ministro del Interior y viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini. "El domingo estuve en San Siro con mi hijo y me sentí avergonzado por el comportamiento de nuestro delantero. Es indigno. Pagamos millones de euros por él y espero, más allá de mi interés como fan, que le den una larga sanción", dijo el político ultraderechista.