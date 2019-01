Hermano de exseleccionado nacional se ofrece para jugar con Nicaragua

Renato Punyed, quien firmó en 2019 con el club Kvik Halden FK en Segunda División de Noruega, es un futbolista nacido en Estados Unidos con ascendencia salvadoreña, por su padre Juan Pablo Punyed, y nicaragüense, por su madre Maranoelle Dubón.

Además es hermano de Pablo Punyed, quien ha vestido la camiseta de la Selección de El Salvador de 2014 a 2017 (23 partidos internacionales).

Renato concedió una entrevista al sitio digital FutbolNica.Net y habló de su interés por jugar para la selección nicaragüense.

“Puedo optar por la nacionalidad nicaragüense pues mi madre nació allá y me hace mucha ilusión jugar representando la bandera de la patria de mi madre".

"Nadie aun se ha puesto en contacto conmigo, me gustaría poder conversar con el Profesor (Héctor) Duarte, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero yo estoy listo para reportarme en cuanto el profe lo tenga a bien. He seguido de cerca el crecimiento del fútbol de Nicaragua y pienso que puedo aportar a la selección. Mientras más jugadores jueguen fuera, más cosas se irán aprendiendo y más competitivo podría ser nuestro equipo nacional” dijo Renato, quien tiene 23 años.

Renato juega desde el 2018 en Noruega. Estuvo con el club Sortland IL y firmó recientemente con Kvik Halden FK de la Segunda División de ese país. Antes militó con el ÍBV e IR de Islandia.

El hermano menor de Pablo Punyed es un volante ofensivo que se ilusiona con la selección centroamericana nicaragüense, aunque contó que sabe que le han dado seguimiento en El Salvador.

“Me han dado mucho seguimiento en El Salvador e incluso estuve con algunas selecciones inferiores de Estados Unidos, pero mi prioridad en este momento es Nicaragua al considerar que tiene un proyecto de selección interesante al cual espero ser incorporado”, mencionó.