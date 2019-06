Hermano de Denis Pineda se prueba en el Sonsonate

Jonathan es el menor de los hermanos Pineda. El mayor, Denis, brilla con luz propia en la Primera División portuguesa, defendiendo la camiseta del Santa Clara Azores, con el que ascendió hace una temporada.

Mientras su hermano hace lo suyo en la península ibérica, Jonathan quiere ganarse su propia reputación y ya tuvo algunas experiencias en el fútbol local. En la actualidad, el juvenil hace pruebas en el primer plantel del Sonsonate FC, que dirige el uruguayo Rubén da Silva.

El joven volante accedió a platicar con Deportes Grupo LPG y contó sobre sus expectativas en el mundo del balompié y su relación con su hermano.

¿Cuánto tiempo jugaste en la reserva de Santa Tecla?

Llevaba dos temporadas y ya en la segunda estaba entrenando con el primer equipo. En el primer torneo quedamos campeones.

¿De qué posición juegas?

Juego de extremo y de volante, izquierdo o derecho.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol? ¿Estuviste en otros equipos antes?

Sí, mis inicios en el fútbol, como dicen, lo mejor se aprende jugando en las calles... Ahí comenzamos, entonces mi papá juega bien, mi hermano juega bien, eso se trae en la sangre. Juegué en Brasilia (equipo de Suchitoto, de la liga de ascenso) y jugué en Atlético Marte, en la reserva. Luego, por cosas que pasaron, ya no pude seguir jugando, hasta que entré en Santa Tecla y fue una experiencia muy buena. Espero algún día volver a jugar ahí.

¿Quién fue la persona que más te impulsó o motivó para que te metieras de lleno al deporte?

Mis padres y mi hermano, ya que a ellos les gusta mucho el fútbol y me impulsaron cada día a salir adelante en esto que es tan hermoso.

¿Cómo te sientes hasta el día de hoy con lo que has logrado en tu carrera?

No me siento satisfecho, quiero aún más. Ahorita casi no he ganado nada, pero yo soy de esas personas que quieren cada vez más y primero Dios lo lograré.

¿Cómo es tu relación con tu hermano Denis? ¿Jugaron juntos cuando eran más jóvenes?

Mi relación es muy bonita, nos tratamos como hermanos y amigos. Todos los días nos escribimos, preguntándonos cómo estamos. Y sí, desde chiquito él era un crack (se ríe) y espero que cumpla todas sus metas y siempre con humildad, que eso nos lo enseñaron nuestros padres.

¿Es la mejor motivación que tienes el ver que tu hermano triunfa en Europa? ¿Es el ejemplo que te gustaría seguir?

Claro, es mi ejemplo a seguir, para mí es el mejor del mundo. Es una persona muy buena afuera y dentro de la cancha, muy especial, muy humilde y con gran talento. Me gustaría seguir sus pasos. Es muy buena persona.

Tengo entendido que tuviste la oportunidad de visitar Portugal, ¿pudiste ver algún partido o viste cómo funciona el fútbol de allá? ¿Qué es lo que más te sorprendió?

Me sorprendió la movilidad de todos los jugadores, cómo rotan, el sacrificio que le ponen dentro de la cancha, muy táctico, demasiado, y muy dinámico. Me contagió que son muy tácticos, todos los movimientos se practican entre semana y se perfeccionan. Eso me sorprendió.

Denis y su hermano menor Jonathan. /FOTO: INSTAGRAM

¿Hasta dónde te gustaría llegar en tu carrera como futbolista?

Me gustaría salir del país, estoy joven, en Estados Unidos me gustaría. La liga de ellos se está poniendo muy bonita, muy interesante.