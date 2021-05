Hererra: "Sentí algo bonito que le pude ayudar al equipo y poder llegar a otra semifinal" 

Irvin Herrera, delantero del Santa Tecla, compartió en el Güiri Güiri al Aire sus sensaciones de regresar a una semifinal luego de la victoria del cuadro perico ante Once Deportivo en el estadio Arturo Simeón Magaña por 2-1.

"Fue bonito encontrarme nuevamente y poder ayudar al equipo, creo que esa emoción fue porque me acordé mucho de mi primer pase con Santa Tecla cuando en la semifinal empatamos 3 a 3 contra Juventud Independiente en Las Delicias y luego fuimos a una cancha complicada en la que habíamos perdido en una cancha regular y era un equipo fuerte y pude anotar allá también", dijo Herrera.

Herrera anotó el gol decisivo para noquear al líder del grupo A y uno de los equipos más regulares del torneo.

"Sentí algo bonito que le pude ayudar al equipo y poder llegar a otra semifinal que había estado ausente en los últimos años", recalcó.

Marcelo Betancourt preguntó a Irvin en qué momento se dieron cuenta que podían clasificar.

"Nosotros tomamos esa confianza desde un principio del torneo cuando vimos el tipo de contrataciones, la forma en que el profe comenzó trabajar, se hizo un equipo muy unido y creo que eso poco a poco se fue reflejando en la cancha. Así como cometimos errores, hicimos cosas muy buenas, tomamos eso malo y lo tratamos de corregir día a día", explicó el futbolista de 29 años.

"Sabíamos que el partido contra Once Deportivo iba a ser como jugar una final, pero confiando en nosotros mismos, en nuestro talento y el trabajo del profe; nos la creíamos y eso fue fundamental", dijo el goleador tecleño.

Santa Tecla enfrentará al FAS en semifinales y abrirá la serie como local.

"Creo que todo lo que he jugado yo en fútbol he tenido que acostumbrarme a diferentes estilos de juego, esquemas y a diferentes técnicos, en Guatemala jugaba una posición que nunca había jugado, era enganche y me tuve que acoplar y si tenía que jugar tenía que acomodar y me ponía a ver vídeos, eso me ha ayudado bastante'. Hay partidos en el que el esquema se tiene que cambiar y es un plus", comentó.

Irvin recordó que la última vez que jugó con dos delanteros fue en Santa Tecla con Ricardinho, quien era un mediapunta, y luego aprendió a jugar solo.

"En San Luis me costaba, me fui a Cosmos y jugaba con uno, la ayuda de Roberto González fue buena porque para un delantero presionar a los centrales a veces el recorrido es bastante y es esfuerzo es bastante y ya con dos el esfuerzo es menos. Primero Dios podamos salir adelante y estar en una final", agregó.