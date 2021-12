Herbert Sosa, en Firpo: “Mi deseo es de llegar a una final”

Herbert Sosa es uno de los refuerzos del Firpo para afrontar el Clausura 2022. El volante llega tras haber salido de Metapán a mediados del torneo anterior. El mediocampista ya se incorporó a los entrenos de pretemporada, y expresó sentirse bien, esperando al inicio de la fase regular del certamen.



"Me siento bien, la verdad es que estoy retomando la actividad deportiva. En la pretemporada se trabaja la parte física, de a poco vamos agarrando el ritmo y me siento bien. Venía con un par de meses de no estar a esta intensidad, pero me siento tranquilo, quedan dos semanas en las que debo encontrar el punto para competir, ojalá que se vaya dando y ya estoy deseando que arranque el torneo", comentó.



Sosa dio a conocer el motivo por el que decidió fichar por el cuadro usuluteco, argumentando que los pamperos han tenido un gran desempeño en los últimos torneos.

#Altas | Te compartimos los primeros refuerzos que se suman al plantel para este #TorneoClausura2022 ¡Bienvenidos!�������� pic.twitter.com/6Hddx0GNtm — Club Deportivo Luis Ángel Firpo (@firpo_oficial) December 24, 2021



"Firpo ha hecho bien las cosas, en los torneos anteriores lo ha hecho bien, pero no se ha podido (ganar el campeonato). Es un reto muy bonito, el poder estar acá con la afición que acompaña partido a partido, es un jugador más. Considero que Firpo es un equipo que tiene historia, que puede hacer grandes cosas y tratar de aportar lo poco que sé y tratar de llegar lejos", expresó.



Otro de los motivos por el que el volante decidió firmar con el Firpo fue el trabajo hecho por el técnico Roberto Gamarra, con quien coincidió en el Alianza en el 2011



"He trabajado con el profesor Gamarra, he quedado campeón con él en Alianza, lo conozco. Siempre que nos enfrentamos lo saludaba y habíamos hablado un par de veces y creo que eso es importante para estar acá y tener buena comunicación", declaró.



Herbert también habló sobre sus compañeros, quienes lo han recibido muy bien en el equipo.



“Es un grupo muy competitivo, sobre todo eso es importante, que haya un grupo competitivo y sano, que podamos ir partido a partido y haciendo una familia”, comunicó.



El volante llega al cuadro pampero junto con Diego Chávez. Ambos estuvieron juntos en el torneo anterior con el Metapán.



“Lo conozco desde antes. Es un jugador que también tiene muchas condiciones, sé lo que le va a aportar a Firpo, sus capacidades. Nos va a venir bien y ojalá que nos podamos conjuntar con los demás compañeros”, indicó.



Para finalizar, Herbert habló sobre las metas que tiene para el Clausura 2022, indicando que espera aportar su experiencia en los minutos que tenga en el torneo y conseguir el campeonato.



“Personal, aportar al equipo lo más que pueda, jugar prácticamente con alegría porque sé de lo que vengo, de un torneo que no terminamos. He venido acá porque sé que es una buena institución que compite, que tiene deseos de estar en la fase final, las expectativas son altas. Mi deseo es de llegar a una final, lo cual Firpo también lo está necesitando, porque sabemos de la afición que tiene y la necesidad y las ganas que tienen de estar peleando una final, así que ese es el objetivo, no va a cambiar, creo que todos los jugadores quieren estar en la fiesta grande”, concluyó.