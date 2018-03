Herbert Sosa, de Alianza: “No tengo los minutos que quiero”

El mediocampista Herbert Sosa es uno de los hombres clave en el camerino del Alianza, por su experiencia en el equipo y su rendimiento dentro de la cancha, aunque esta campaña se ha visto relegado al banco en la mayoría de juegos.Pese a ello, Sosa está a la espera de demostrar sus quilates en el balompié nacional y se mantiene como uno de los bastiones del club, aún cuando no suma los minutos que quiere. Esto y otros aspectos del equipo los analizó en esta entrevista.Sí, obviamente se trabaja para hacerlo. Somos capaces y el plantel ha sido conformado para hacer cosas grandes; en el camino podemos tropezar, es lo normal, puede que sea difícil pero vamos a esperar a que siga este torneo (Copa El Salvador) para saber hasta dónde llegamos.Quedamos contentos por el resultado y no pensábamos dejar de lado esta copa. Se notó que sería un juego difícil, que nos jugarían de tu a tu, pero el partido lo sacamos y por ello avanzamos a la otra ronda y eso nos motiva a esperar al Águila.El morbo es diferente y el Águila tienen un par de incorporaciones fundamentales, juegan bien al fútbol y vamos de visita. Ellos van a hacer valer su localía y por lo tanto nosotros vamos a prepararnos y tratar de robar puntos.Son partidos diferentes. Alianza o Águila pueden andar en cualquier situación, pero son juegos que se encaran con una intensidad diferente y ninguno quiere perder, lo que lo hará más competitivo, más abierto y ojalá así sea para el espectáculo. No nos fiamos de su momento, sino que vamos con la idea de jugar y sumar.Es difícil, por lo que se especula. En muchos partidos nos dan como favoritos, pero son solo estadísticas; siempre lo he dicho, hay que ir partido a partido y hay sorpresas, por lo que hay que estar con los pies sobre la tierra para encarar el final del torneo con la mayor dedicación.Mal. De hecho uno siente cuando le hace falta y uno sabe que puede dar más, pero no he tenido los minutos que a lo mejor quiero; pero el equipo está bien y eso me alegra, eso es lo importante, que el equipo va caminando. Hemos hecho un equipo muy solidario y esté quien esté hay que apoyarlo para poder sumar títulos.