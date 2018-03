Herbert Sosa, capitán del Alianza: “Por nada del mundo podemos perder ante el FAS”

Herbert Sosa está incluido en la titular que el Alianza presentará esta noche ante el FAS. El volante ha retomado el ritmo en la filas albas, luego de una paso por la selección en Copa Centroamerica de UNCAF hace mas de una semana.

Sosa asume como propio ese morbo que genera el juego entre albos y fasistas. Como un aliancista más, este mediocampista quiere ganar el compromiso de esta noche ante los tigrillos, en el Cuscatlán.

¿Cómo ves el juego de este miércoles ante FAS, con el invicto y el liderato a su lado?

Es un juego especial. Dentro del camerino, el jugador no habla, la verdad es que lo está viviendo. Por nada del mundo podemos perder. Es un juego de fútbol. Obviamente se puede dar cualquier marcador, pero para el jugador de Alianza es un partido diferente, con un plus. Se sienten las ansias de poder estar ya disputando el partido. Como jugador, este es uno de los juegos que no quisiera perderme.

¿Cuánto compromiso le genera al Alianza llegar como líder e invicto al juego ante FAS?

El compromiso ya lo tenemos, el mayor. Es un juego sobre el cual se especula mucho, por el morbo y las aficiones. Se enfrentan dos equipos que tienen aficiones grandes por historia. Obviamente despierta mucho morbo. Pero nosotros estamos concientes de lo que nos jugamos. Ser invictos es estadística. A mi punto de ver, no juego mucho con eso. Hay que salir a jugar el partido.

¿Hasta dónde hay obligación por ganar, tomando en cuenta que FAS llega al juego con 12 juegos sin triunfo?

Son estadísticas. La verdad es que un juego así es diferente, capaz y FAS anda en su noche. Pero nosotros tenemos que hacer prevalecer lo que un día estamos haciendo, hacer prevalecer la localía, la posesión del balón. Nosotros estamos demostrando que podemos llegar al arco rival con mucho peligro. Tenemos que sacar la mayor ventaja en casa a los equipos que nos visitan. Ojalá y los equipos que vengan también propongan. Nosotros tenemos jugadores que proponen, que abren el partido y obviamente eso es buen espectáculo para la gente que se hace presente

¿Que piensa de las opciones que se estan errando frente al arco rival?

Obviamente, en momentos del partido estamos fallando esas oportunidadades a gol. Esperamos para este miércoles poder acertar las que generemos; si no todas, pues en su mayoría, para poder quedarnos con los tres puntos.

¿Qué tanto abona en tu trabajo con Alianza lo que se hizo con la selección en Copa UNCAF?

Es un competencia a nivel alto. Son selecciones que tienen mucho jugador en el extranjero, que saben jugar este tipo de competencias. No he tenido la oportunidad de tener ese minutaje en la selección.

¿Cómo va ese entendimiento con el colombiano Luis Hinestroza y el paraguayo Gustavo Guerreño?

Son dos jugadores distintos. A Hinestroza se la tenés que tirar larga, es un jugador rápido. En el caso de Guerreño, es un jugador que aguanta mucho la pelota. Lo demostró. Tuvo una ocasión que desde el medio campo se quitó a dos jugadores, pero hay que aprovecharlo. Sé que Guerreño es un buen jugador y cuando tenga la oportunidad de anotar quedará de lado esa mala racha.