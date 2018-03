Herbert Ramos será baja en la primera jornada

El portero titular de Luis Ángel Firpo, Herbert Ramos, no será de la partida en el inicio del Apertura 2017 cuando reciba al recién ascendido Audaz dado que sufre una tendinitis en los isquiotibiales crónica.Ramos todavía aduce dolor cuando su rodilla flexiona o estira por lo que estará 10 días más de baja que servirán de recuperación y observación además de realizar ejercicios físicos, terapias con láser y medicamentos.El doctor Victorino Villatoro, explicó la gravedad de la lesión y en que consiste la misma."El problema que él tiene, es una tendinitis que lleva más de dos meses de no ser tratada. El problema es que esta lesión tiene que tener su tiempo de recuperación. Veremos la evolución ya que el problema es serio y se encuentra en la zona de los Isquiotibiales donde se encuentra inflamado. No es un problema quirúrgico. Como la lesión ha sido descuidada se ve como si acabara de ser", apuntó.Villatoro explicó las pruebas que se le realizaron al jugador pero también mencionó el tratamiento que este debe realizar."Le hicimos exámenes físicos que fue el que determino la lesión. Le he dejado tratamiento con láser, medicamento y que tenga reposo", finalizó.Ramos resintió la lesión el primer día de enteramiento con la cual Firpo iniciaría su pretemporada en el cual el profesor Ramón Sánchez y su cuerpo técnico mantendrían una sesión física y resistencia la cual serviría para la evaluación del estado de sus jugadores.Villatoro descarta a este jugador por lo que también se perderá todos los partidos amistosos que los Usulutecos mantengan en la pretemporada y que sirva de preparación para el arranque del Apertura 2017."No llegará porque no ha hecho parte física. Lo evaluaré para empezar el plan que le realizara el preparador físico. La fisioterapia y el medicamento nos dirán que hemos logrado" ,señalo.