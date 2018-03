Hérber Ramos sintió nervios por su debut en primera

Hérber Ramos, portero del Firpo y de la selección nacional de fútbol playa, debutó anoche con el cuadro pampero en la primera división y aseguró sentirse satisfecho por el trabajo hecho durante los 90 minutos ante el FAS."Me sentí muy emocionado. Un poco nervioso en los primeros minutos. Era mi debut, pero gracias a Dios no se hizo un mal partido. Pudimos salir por lo menos con el empate. Igual, buscamos la victoria, pero no se nos dio", aseguró Ramos.El portero firpense manifestó que en ningún momento del duelo sufrió mayores contratiempos, aunque detalló que aún hay aspectos por mejorar para lo que resta del campeonato."Me sentí normal. Igual, comencé jugando fútbol once. Estoy acostumbrado a estar en las dos rutinas, pero hay que seguir trabajando. Aún falta mucho torneo", explicó el meta, quien agregó que se preparó desde inicios de semana para enfrentar a los tigrillos."Desde el lunes, el profesor Sánchez me dijo que saldría esta noche de titular. Estaba preparado para eso. Hemos trabajado fuerte con el preparador de porteros y gracias a Dios, todo salió bien. Hay que trabajar más fuerte para seguir en el equipo principal", concluyó.