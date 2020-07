Henry Hernández: "Históricamente nunca nos han regalado nada"

Henry Edimar Hernández, portero actual del Malacateco de Guatemala y capitán de la selección nacional absoluta de fútbol, fue crítico en señalar los valladares que el fútbol salvadoreño deba afrontar para que pueda retornar a la actividad de los aficionados y además brindó sus puntos de vista sobre la decisión que tomó CONCACAF para modificar el formato de las eliminatorias hacia la Copa del Mundo en Catar 2022.

También sobre las posibilidades que tiene el fútbol salvadoreño en poder iniciar dichas eliminatorias en octubre próximo tal como lo anunció el lunes anterior el máximo organismo del fútbol regional.

¿Cómo recibiste el anuncio del nuevo formato eliminatorio de la CONCACAF para clasificarse a la Copa del Mundo en Catar 2022?

Creo que la noticia todos lo recibimos de la misma manera, con mucha molestia, hasta cierto punto la inconformidad se transformó en una especie de frustración porque somos la única selección afectada en el nuevo formato ya que sentís que perdés lo que has ganado en la cancha, eso molesta y a todos mis compañeros de igual manera, sin embargo como lo he dicho antes nadie nos puede quitar a nosotros nuestro objetivo de buscar una clasificación pese a que nunca hemos tenido la ayuda de ningún tipo.

¿Qué razones encuentras para afirmar eso?

Son obvias, mis respetos y admiración para los ex compañeros que clasificaron dos veces a un Mundial, en México 1970 y la última en España 1982 porque lo hicieron con méritos propios, por su fútbol y calidad y por eso siento que por eso solo hemos ido a dos Copas del Mundo en nuestra historia, porque siempre han existido obstáculos, valladares como las que hemos encontrado desde el lunes pasado y eso nos llena de aliento para poner la cara, para luchar juntos, porque está demostrado que en este camino de las eliminatorias mundialistas siempre hemos estados solos, se ha tenido que alcanzar nuestros logros contra quien sea y como sea. Nosotros como futbolistas debemos apoyarnos de estas cosas para que nos sirva de motivación y que no minen nuestro orgullo y fe, demostrar con más deseos que El Salvador quiere clasificarse y luchará por estar en Catar 2022 y lo que nos queda es solo demostrarlo en la cancha.

Siendo realista, ¿sentís que hay tiempo para prepararse y afrontar los primeros dos partidos en octubre como lo ha ordenado la CONCACAF en su formato?

El tiempo que tenemos es apremiante y complicado, por eso indigna que en el nuevo formato somos como país los más afectados, en muchos aspectos, más allá de lo deportivo también nos están obligando a reestructurar todo, a correr contra todo, no hay el tiempo suficiente para comenzar, incluso si se pudiera entrenar en estos días ya vamos tarde, son cosas que debemos de afrontar.

¿Qué propuesta colocarías sobre la mesa para superar esto?

Todos debemos poner de nuestra parte para ponernos de acuerdo, si hay que adaptarse a una metodología para mantenernos activos debe ser aplicada de la mejor manera, no podemos sólo esperar lo que pasa si no que debemos actuar a las circunstancias y no me queda la duda que todo esto ya debe estar en camino. El tiempo que tenemos es corto, siempre se peleará pese a esto; en el área creo que no seremos los únicos que no ha comenzado su liga pero debemos amoldarnos a esa idea, debemos pensar que nuestra meta es primero clasificarnos en nuestro grupo, si uno desea hacer grandes cosas se deben hacer también grandes hazañas.

Pero queda la pregunta en el aire, así como están las condiciones en el país por la pandemia, ¿seremos capaces de jugar en octubre?

Definitivamente no podríamos jugar en octubre como están las cosas en salud, acá las oficinas gubernamentales que les compete deben acceder pese a la pandemia, que nos permita reanudar el torneo y por ende la competencia. Con ello habría un tiempo muy corto para poder entrenar con la selección y jugar en octubre cuando apenas tendríamos 15 o 21 días de competencia cuando se abra esa fecha FIFA. Nos pueden obligar a jugar, pero para nosotros es complicado porque corremos contra el tiempo y contra una buena preparación para jugar, el panorama es complicado, se deben de reconsiderar las cosas que se tenían que hacer y otras acciones para que la selección entrene si al final no hay liga, son cosas que se deben evaluar y exponer para que se pueda desarrollar los dos partidos de octubre.

¿Sentís que podrá existir una voluntad de parte de las autoridades deportivas y gubernamentales para que haya una apertura?

Lamentablemente acá ya no abarca el tema futbolístico, son decisiones del gobierno que se deben de acatar, hay que entender que estamos en una pandemia, de emergencia internacional y que no se pueden pasar por alto todas las cosas que la rodean, estamos sujetos a lo que digan las autoridades y podríamos chocar con muchas cosas como el tema de no poder viajar, de permitir la aprobación de ingreso de las dos selecciones que nos deban visitar este año y no sé si la CONCACAF está consciente que El Salvador lograría jugar esos juegos en octubre, es una pregunta que a lo largo de estos días se conocerá pero lo cierto es que el tiempo es corto para retomar la actividad para participar en alta competencia, es un estrés enorme que sentimos como seleccionados porque volvemos a jugar una fase de grupos que antes ya habíamos superado pero la diferencia ahora es que lo haremos con menos armas por la cuarentena que nos ha privado de prepararnos de la mejor forma para afrontar esos partidos, son factores que trataremos de superar pero hay que esperar el aval respectivo.

Entiendo que pronto debe de acatar el llamado del Deportivo Malacateco para que te incorpores a la pretemporada en Guatemala...

Mi situación es complicada, de hecho tengo la incertidumbre si debo viajar o no a Guatemala. Allá se están levantando los permisos para reactivar la economía y los equipos están ya preparándose para el retorno, para comenzar la pretemporada, pero debemos de buscar un canal, un salvoconducto para regresar cuando nos hagan el llamado a la selección, viajaré solo a Guatemala y eso implica una leve ventaja porque debo de cuidarme solo yo. Creo que es algo similar para los demás compañeros que están fuera del país, de regresar entiendo que entraríamos a una concentración o si al final debamos jugar de visita debemos de llegar al país donde nos toque jugar con la selección. Mi deseo es estar en esta nueva fase y con la confianza en Dios que la logística salga bien para poder retornar al país o de viajar.

¿Has tenido oportunidad de intercambiar opiniones con los demás seleccionados sobre este tema?

No he platicado con nadie de los compañeros, leyendo las posturas de cada uno en redes sociales, creo que es un sentimiento general de molestia y de indignación general, es una falta de respeto al país, en estos días estaré hablando con varios compañeros, con el cuerpo técnico y con el presidente de la FESFUT para conocer de primera mano los lineamientos que debamos seguir para los próximos días.