Henry Romero sin acuerdo para renovación con el Águila

El zaguero central Henry Romero se reunió el martes con la dirigencia del Águila para negociar la renovación de su contrato con el plantel migueleño, pero no hubo éxito y se declaró agente libre. Es decir, escuchará ofertas de otros equipos."No se alcanzó acuerdo, no llegamos a nada. Ahorita soy un jugador libre, por ahorita no tengo compromiso con nadie. Hay que ver qué puede pasar en un futuro, en determinado tiempo. Ahora soy agente libre, no he cerrado negociación con ningún equipo", apuntó el central.Romero indicó que en la plática que tuvo con la dirigencia del Águila hubo propuestas de las dos partes. "No llegamos a una negociación. Hemos quedado de ver qué puede pasar en el transcurso del tiempo. Quedo a disposición para que ver qué puede pasar en un futuro. Yo ya terminé el contrato por tres años que tenía con Águila", aseguróPor su parte, el presidente del Águila, Pedro Arieta Iglesias, indicó que Romero está en la lista de las negociaciones principales para renovar."Se le hizo una propuesta y él dijo que la iba a pensar. No llegamos a un arreglo, pero él lo pensaría. Ya le hicimos una propuesta informal. Le estamos dando una mejora importante en su salario para que él reconsidere y no haya problema para su firma", apuntó el titular de la dirigencia del equipo emplumado.Por ser agente libre podría escuchar otras propuestas de trabajo en el balompié nacional.