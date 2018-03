Henry Romero comete el error de la jornada

¿ Qué te paso, Henry? El error del defensor le costó el empate al Águila. #UES #HenryRomero #Aguila #LMF Una publicación compartida de El Gráfico (@elgraficionado) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 6:45 PDT

SAN SALVADOR. De una manera incomprensible, el defensor Henry Romero cometió el oso de la jornada al regalarle el gol del empate al UES, que no desaprovechó en los pies de Harold Alas el tanto que tiene empatado el partido en el estadio Cuscatlán.El error tiene pocas excusas. El guardameta brindó un pase arriesgado en el área y fue el cpapitán Romero quién recibió el balón pero no pudo controlar bien y en el rebote, Harold Alas no desaprovechó y anotó el momentáneo 1-1. Así fue el error de la jornada :