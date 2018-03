Henry Romero: “Quiero levantar un trofeo con Alianza”

El defensa central Henry Romero dejó la cinta de capitán del Águila y fichó por el Alianza, equipo con el que espera ser campeón y donde quiere ganarse la confianza no solo del entrenador, Jorge Rodríguez, sino también de la afición blanca.Actualmente en la concentración de selección nacional y con miras a ser titular en el compromiso de este martes ante Ecuador, Romero dice que sueña con ganar trofeos con los capitalinos y tiene claro los retos que le esperan.Dijo que buscará ganarse la confianza de la exigente hinchada alba, aunque él cree conocer el método para lograrlo: "Con entrega y sacrificio. Espero que no vaya a tener ninguna lesión y nada malo. Siempre el aficionado te va a pedir entrega y sacrificio. En la cancha es donde se demuestra"."Quiero volver a ser campeón. Llego a un equipo en el que voy a empezar de cero. Ahora me toca tratar de hacer las cosas bien. Quiero tratar de levantar una copa, que va a ser importante", manifestó el "Catracho".Y ese objetivo de alzarse con el Apertura 2017 es una prioridad en el Alianza, que no gana un título desde el Apertura 2015, pero a Romero no le genera ansiedad, por su experiencia."Vengo de otro equipo grande, pero ahora llego a otro equipo grande con muchas exigencias. Ya hace rato que no es campeón. Pero me siento tranquilo", comentó.Romero afirmó además que aprovechará al máximo la posibilidad de iniciar el Apertura 2017 como titular tras la sanción impuesta al charrúa Darío Ferreira en la final del certamen anterior."La competencia siempre es buena. Si hay un buen grupo de jugadores llegará, toca exigirse más. Eso es importante. Ahora toca hacerlo así, para luego uno ponerle dudas al entrenador. Se la queremos poner difícil al técnico", indicó el jugador que participó en más de 200 encuentros en el club emplumado.Finalmente, Romero no anduvo con modestias y derrochó confianza en su nueva etapa como aliancista: "Me siento tranquilo porque sé del nivel que tengo".