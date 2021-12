Henry Romero: "No hay que confiarnos, miren lo que pasó con FAS, Águila y Firpo"

Henry Romero habló sin rodeos este martes en el entreno de Alianza al remarcar que el equipo capitalino no puede relajarse en la recta final del certamen debido a las eliminaciones llamativas que hubo en cuartos de final.



Alianza fue el único equipo tradicional que logró superar su serie el ganarle 4-2 en el global a Jocoro y alcanzar a las semifinales dónde jugarán ante Once Deportivo.



"No hay que confiarnos, ya vieron lo que pasó con FAS, Águila y Firpo", comunicó Romero.



Con la clasificación del domingo, Alianza llegó a su décimosegunda semifinal consecutiva desde el Apertura 2015.



"Estamos contentos de llegar a una semifinal más. Ha sido un buen torneo para nosotros pero sabemos que tenemos un gran rival enfrente que ha hecho bien las cosas", explicó el defensa nacional.



El zaguero comentó que el encuentro ante el cuadro aurinegro será complicado y la paternidad de Alianza sobre Once Deportivo no cuenta en estas instancias.



"Hemos tenido buenos resultados ante ellos pero en estas instancias es un partido aparte dónde sabemos que las cosas serán complicadas y esperamos sacar un buen resultado", analizó Henry.



Hay que recordar que el choque de ida será este miércoles a las 3:30 en el Simeón Magaña mientras que la vuelta se jugará el domingo a las tres d ela tarde en el 'Colosos de Montserrat.



"Sabemos que vamos a cerrar en casa con nuestra gente y esperamos que nos acompañen aunque estemos pasando una situación económica difícil en el país",