Henry Romero: "Los partidos contra Águila son diferentes"

Henry Romero es un jugador que ha vestido sólo dos camisetas en la liga salvadoreña. Se dio a conocer con Águila y allí jugó por seis años (2011-2017), logrando un título -el último para los emplumados hasta hoy en el 2012- y en Alianza ha cumplido desde el 2017 a la fecha, ganando dos finales y perdiendo una.



Romero ha disputado ya cinco partidos contra su exequipo desde el Apertura 2017. Curiosamente en todos los juegos ganó Alianza (3-1, 5-0, 3-0, 3-2 y 3-1). En su penúltimo enfrentamiento fue expulsado y se perdió una final.



En el Clausura 2019 no fue titular en la primera vuelta, el 30 de enero, cuando los albos ganaron 2-0. Pero el domingo sí estará otra vez. Habló de cómo encara ese partido y lo que significa, ya que ha podido estar en ambos lados.

¿Cómo te sientes jugar un partido Alianza - Águila?

Son partidos diferentes, se juega el orgullo, con muchas cosas importantes. Como profesional, independientemente de donde he estado, trato de dar lo mejor por respeto a la afición, respeto a mis compañeros y respeto al cuerpo técnico. Trato de mejorar cada día y todo apunta para que este partido tratemos de hacer las cosas bien y salgamos al terreno de juego a ganarlo.

Águila debía jugar en el Barraza pero movieron su localía para el Cuscatlán. ¿Qué te parece esto?

Para nosotros es favorable, por el clima y el espectáculo. En el Cuscatlán se puede practicar un mejor fútbol y nos sentimos tranquilos porque acá jugamos de local pero sabemos lo que Águila viene haciendo y que ha ido mejorando, cuenta con buen plantel pero en la cancha tenemos que demostrarlo y sacar un resultado positivo.

¿Consideras que ante Águila se libran duelos abiertos?

Muchos equipos acá se nos vienen a cerrar pero estos partidos son diferentes por el morbo que se genera afuera, por las instituciones, sus títulos, por todo lo que se maneja y eso genera mayor expectativa para que uno como jugador esté concentrado al máximo y sienta esas vibras y eso es lo importante, esperar que cada compañero se comporte a la altura .

Cuando jugabas en San Miguel, ¿veían en Alianza un duelo digno de llamarse clásico?

Estos juegos son diferentes por todo lo que ya dije, son bonitos para jugarlos y el futbolista está con toda la vibra positiva y porque se presenta mucha gente. Son partidos donde uno siempre quiere mostrarse y ganarlo.

Antes de ese juego contra los emplumados, disputaron la semifinal de Copa. Una semana cargada y de mucha presión.

Fue una semana bonita porque nos hemos jugado el pase a una final y esto no sucede todos los días. El grupo está contento y optimista. El lunes le hicimos un partido inteligente a Santa Tecla aunque nos quedó esa espinita de que pudimos conseguir algo más, donde nos faltó arriesgar pero debíamos ser también inteligentes porque hay partidos donde los rivales pueden vencerte con un jugador menos. Estos juegos son finales y lo mejor es que cerramos eb casa y con nuestra gente.

¿Cómo calificas el juego que muestra Alianza?

Siempre salimos a proponer en cada partido, nunca nos escondemos. Hay momentos donde el fútbol de Alianza no se ve tan vistoso porque los rivales te vienen a trabar el partido, nos estudian, nos tapan las bandas y en ese sentido hay momentos donde los partidos no son tan atractivos pero el equipo siempre tiene la jerarquía de salir siempre a ganar en cada terreno de juego.

Si Alianza mantiene su regularidad en la Liga, donde marcha líder, otra final es posible. Es curioso que te has perdido las tres finales con el equipo, ya sea por sanción o lesión.

Me ha pasado factura ser pieza fundamental dentro del equipo en todo el torneo y me he perdido las finales, lastimosamente el partido más importante me lo he perdido. El fútbol es así, Dios sabe los planes, no sabemos qué futuro nos tienen peparado, no me quejo, son experiencias que ayudan a madurar y a mejorar, me siento tranquilo y tengo la confianza del grupo, cuerpo técnico y directiva de seguir haciendo las cosas bien y esperar la oportunidad de jugar una final.

Hablemos de la Selección. ¿Qué te parecieron las tres victorias este mes?

Muy bien, contento por todo lo que vimos los salvadoreños. Felicito a todo el grupo de jugadores y técnicos, es una motivación para uno como jugador que no está en Selección para prepararme bien y estar pronto otra vez. Hace tiempo no se tenían estos resultados positivos y le ayuda a la motivación del jugador para tener ambición. Estos jugadores han despertado al aficionado que quiere seguir creyendo.

¿Te hace falta estar en selección?

Sí. Siempre quiero estar allí pero lamentablemente el castigo que recibí (Copa Oro 2017) se alargó casi dos años. Pero son casualidades del fútbol que te llevan a querer estar pero sabes que depende mucho de lo que aportes en tu club para ser tomado en cuenta nuevamente.