Henry Romero: “Gracias a Dios no he venido a robar al Alianza”

El zaguero central Henry Romero no pudo jugar la final del Clausura 2018 por sanción. Vio tarjeta roja en el juego de ida de semifinales ante Águila y pagó dos juegos de suspensión. El Alianza apeló ante todas las instancias, pero no hubo indulto para el defensor, que vio la final desde las gradas.

Hasta ahora, en su primer año como jugador aliancista, el defensor no ha podido jugar ninguna de las dos finales. Anteriormente, en el Apertura 2017 no pudo jugar la final por lesión. Pero eso no impidió que Romero bajara a la cancha para festejar una corona más con el equipo paquidermo.

"Me ha tocado vivir desde afuera las últimas dos finales. Ha sido muy complicado. Se sufre bastante. Son cosas que nos la quisiera volver a vivir, pero esto es fútbol. La verdad es que me sentía tranquilo por el esfuerzo de mis compañeros. Solo toca disfrutar", manifestó Romero.

El ex jugador del Águila hizo incapié en que su paso por el Alianza no puede ser cuestionado, a pesar de no jugar las finales.

"No hemos venido por gusto al Alianza, no hemos venido a robar. En ese sentido me siento a gusto y contento. Ahora hay que disfrutar con la familia", declaró Romero.

Romero no descarta que pronto llegara su oportunidad de jugar una final con los colores del Alianza. "Esto es futbol y espero, en un futuro, tener la dicha de jugar una final con este equipo", finalizó Romero.