Henry Romero: "En dos años podemos hablar si regreso a jugar o no a Oriente"

Alejado de los micrófonos por voluntad propia a fin de centrarse en su recuperación de la lesión en su pierna izquierda que lo alejó plenamente del campo de juego desde la fecha cuatro del Clausura 2020, el santarroseño Henry Javier "Catrachito" Romero habló con soltura con Deportes LPG para confesarle sus anhelos próximos, sus sueños sin cumplir, sus malos y buenos momentos dentro del plantel paquidermo y lo que espera para la temporada 2020-2021 cobijado bajo la sombra del COVID-19 del cual admite debemos acostumbrarnos.

¿Cómo definís tu última temporada con el Alianza?

En lo personal un poco triste por la lesión que sufrí, me perdí partidos importantes pero al final contento por la evolución que he tenido, antes de sufrir mi lesión el equipo comenzaba a salir del bache en que cayó, felicitar a los compañeros por la labor hecha a nivel nacional e internacional y lastimosamente se vino la pandemia que ha afectado a todo el mundo y feliz porque estoy sano.

¿Eso significa que la lesión que sufriste ya es cosa del pasado?

Gracias a Dios ya superé el desgarro de casi cuatro centímetros que tuve en la pierna izquierda, en la parte posterior, una lesión que en mi carrera nunca lo había sufrido, fue en el juego ante El Vencedor en el Cuscatlán (4 de marzo), pero al final lo he superado, estuve casi un mes y medio sin ver actividad porque recaí en los entrenos cuando tenía pensado retornar ante Tigres en la Liga de Campeones de la CONCACAF porque la lesión que me hice se lastimó, se abrió de nuevo y cuando hay recaídas se tarda más en sanar, hasta la fecha ya está cicatrizado, debí de estar casi dos meses sin actividad alguna para que lesiones como esta sanen bien.

Entonces, ¿tu última temporada con Alianza lo afectó más tu lesión y no que hayas tenido una campaña pobre en números por bajo rendimiento?

Prácticamente lo que me perjudicó fue la lesión, cuando comenzamos el torneo luego de jugar esa final ante FAS, tuvimos una mini temporada de recuperación y varios compañeros del plantel salimos afectados por el esfuerzo hecho después de la final y ese desgaste de jugar sin parar, de estar jugando primero la Liga CONCACAF y luego la Liga de Campeones fue desgastante, nos afectó a muchos del plantel para afrontar de buena manera el torneo Clausura 2020. Es cierto que fueron pocos los partidos que jugué (apenas cuatro) pero se vino esa lesión que se me agravó y eso prácticamente me dejó fuera de toda competencia.

¿Te dolió no haber jugado esa serie ante Tigres por los cuartos de final de la Liga de Campeones donde estuvieron a segundos de hacer historia en México?

En cierta medida podemos decir que sí me dolió, lo cierto es que me sentí mal por no poder jugar esa serie ante Tigres, pero me gustó mucho la manera en que el plantel afrontó eso, uno madura con el tiempo y hay que aceptar que hay momentos que uno debe aceptar lo que el fútbol te hereda, satisfecho por la lucha que dimos ante un club de verdad, con gran calidad y eso te deja tranquilo que la labor que uno está haciendo como Alianza está en buen camino, el haberme quedado por la lesión me afectó pero lo acepté y lo comparo solamente con las dos finales que no jugué con Alianza, el partido que no pude jugar ante México con la selección, esas cosas te hace madurar personalmente como ser humano y como deportista.

¿Cuánto tiempo te queda de contrato con Alianza?

Me falta dos años más de contrato con Alianza, seguimos creo en los planes del equipo para mantenernos activos y lograr cosas importantes con ellos, lo que busco para el siguiente torneo es tratar de jugar más, de sumar minutos para que las expectativas de seguir aprendiendo y creciendo se mantengan vigentes.

Hay que ver lo que pasa después de dos años, uno nunca sabe lo que vendrá, siempre me preguntan si alguna vez retornaré a jugar con el Águila o a retornar a la zona oriental del país donde nací, por ahora no quiero pensar en ello, me mentalizo ahora en Alianza, hacer las cosas bien, lograr cosas importantes y sí, no descarto retornar a mi zona, a mi tierra, puede ser en Águila donde debuté en liga mayor hace ya nueve años o en Municipal Limeño, el equipo que me hizo meterme al fútbol, y en donde nací, retornaré donde me traten bien, agradecido con Alianza por la manera en que me ha tratado desde que llegué y eso es lo que está por ahora en mi mente y en mi corazón.

¿Cómo analizas la actuación de Alianza en momentos en que sus dos zagueros centrales titulares estuvieron lesionados?

Alianza sufrió mucho con las lesiones de Iván (Mancía) y el mío, me alegró mucho ver consolidarse a Mario Jacobo como zaguero central y de Rudy Clavel quien me sorprendió verlo jugar como zaguero central, ellos aprovecharon su momento, son jóvenes futbolistas con mucha calidad y en esos momentos Alianza y su cuerpo técnico debió improvisar y se demostró que hay jugadores capaces, importantes, Jacobo es orgullo de las reservas de Alianza y van por buen camino son dos jugadores que cuando te exigen te acomodas en el puesto que te digan, son jugadores con mucho futuro.

¿Está aún en tus planes retornar pronto a la Selecta?

Volver con la selección es una de esas expectativas, ha sido difícil después de mi castigo en Copa Oro y que me ha impedido ser convocado. Después llegó otro entrenador a la selección, sigo tratando de hacer bien las cosas, buscando jugar para mostrarse al seleccionador nacional y que por fin te tomen en cuenta, tratar de ser de los jugadores importantes en la defensa de Alianza, buscar llegar a la final y ganar títulos, tu mayor recompensa es tratar de salir jugando para ser convocado, será tu recompensa de tu esfuerzo en la cancha.

Para encarar el Apertura 2020 ¿cómo vés al plantel?

Al plantel actual lo veo bien, es importante que se le de seguimiento al plantel anterior, creo que las piezas que se han incorporado son de calidad para tener un equipo sólido, fuerte para que al final se muestren bien para que Alianza siga ganando cosas importantes en la liga.

Entonces, ¿pensás que sí habrá liga para septiembre próximo?

Pienso que sí habrá liga en septiembre, que la normalidad retorne poco a poco y que las decisiones que tomen las autoridades de salud y de la liga sean para bien del fútbol, el nuevo formato que están pensando siento que será para bien, uno de jugador hay que esperar las decisiones que tomen nuestros jefes para tener un torneo competitivo donde la salud será lo primordial, confiemos que las cosas se vayan dando para que todo regrese a la normalidad y para que haya fútbol, no importa que fuera a puerta cerrada aunque hay que aceptar que eso implicaría muchas cosas como más gastos a los equipos, sería complicado si se juega así, uno como jugador debe estar listo para cualquier decisión que se tome.

Se ha visto a un Henry Romero lejos de las cámaras y los micrófonos... ¿es parte de esa madurez que dices has alcanzado en la actualidad en Alianza?

Mi madurez se refleja en lo que digo ahora en la cancha, antes era polémico, hablaba frontal en la cancha y fuera de ellas, con declaraciones y posturas confrontativas con todo mundo que no pensara como yo y ahora por mi hijo pienso no cometer esos errores personales que cometía, he tratado de ordenar mi vida personal, muchos nos toman como líder de grupo y eso implica mi manera de no dar declaraciones de manera contínua, en Alianza hay un protocolo serio, que se toman mucha importancia lo que uno como jugador hace y dice para dejar amistades en el fútbol que es lo más importante, mi hijo (Henry Alexander) ya tiene cinco años y ya se fija en lo que uno hace y dice en la cancha y fuera de ella.