Henry Romero: “Daremos todo ante el FAS”

El defensor Henry Romero de Alianza se declaró listo y confiado de salir victorioso esta tarde en el estadio Óscar Quiteño de Santa Ana cuando enfrenten al FAS por la jornada 21 del Apertura 2017 la cual se jugará completa este día y a la misma hora (3:00 pm).

Sobre el duelo de este domingo en Santa Ana dónde los albos suman ya una década sin lograr un triunfo, el jugador de origen santarroseño dijo estar "listo y confiado que haremos un buen partido, el plantel está motivado y no por el hecho de estar ya clasificados, líder e invicto, nos sentimos confiados por la labor que se ha hecho hasta el momento, ser el mejor equipo de la liga. Daremos todo el domingo para mantenernos más líderes en invicto", acotó el defensor unionense.

Romero retornó el pasado miércoles ante Municipal Limeño a la titularidad en la zaga central capitalina tras pagar dos juegos de suspensión por expulsión y admitió que volver a la cancha lo hace con mayor responsabilidad a fin de intentar cerrar invicto la fase regular de la liga donde por ahora suman 20 juegos sin perder y no perderse más juegos por expulsiones.

"Son cosas que uno lo habla en el camerino, lo he hablado con el profesor (Jorge Rodríguez), han sido actitudes negativas (las que he tenido) que al final perjudican al equipo pero de igual manera son cosas que de ninguna manera me quitarán el sueño de seguir trabajando. Son cosas que no te deben pasar pero al final pueden suceder de nuevo ya que en un partido te pueden pasar muchas cosas", admitió.

"Hay tarjetas que te la muestran por culpa de otro compañero pero como soy defensa debo al final cometer las faltas. No hay que ver solamente el hecho de recibir o comentar sobre una tarjeta roja que uno recibe, hay que saber ver de dónde proviene esa tarjeta roja", continuó explicando el defensa.

De igual forma, se justificó ante algunas acciones en que recibir cartulina amarilla: "Soy defensa, estoy acostumbrado a ser parte de las mejores defensas del país en torneos anteriores y ahora en Alianza lo estoy repitiendo, debo cortar una jugada de peligro a mi portería y eso implica sacrificarme algunas veces por el bien del equipo".