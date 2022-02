Henry Romero: “A la afición le pedimos que no dejen de confiar en el equipo”

El defensor de Alianza, Henry Romero, habló en la previa del juego ante Platense por la fecha 7 del Clausura dónde se repetirá la última final de la liga mayor.

El jugador de los albos comentó acerca del flojo arranque del equipo e hizo un llamado a la afición capitalina a no bajar los brazos porque están seguros de reivindicarse en el actual certamen.

“A la afición le pedimos que no dejen de confiar en este equipo. Estamos conscientes del flojo arranque que tuvimos pero nos podemos reivindicar y necesitamos el apoyo de la gente para sacar esto adelante”, dijo Romero.

Hay que mencionar que con la última victoria ante Santa Tecla, Alianza dejó los últimos lugares y subió hasta el quinto puesto de la tabla con siete unidades con la particularidad que tiene un partido pendiente ante FAS.

“No estamos acostumbrados a estar en esas instancias. A veces el aficionado no se da cuenta pero cuando perdemos un partido nos sentimos tocados y el camerino está medio muerto. Tuvimos complicaciones en las primeras fechas con seleccionados y lesionados y sin un tiempo establecido para la pretemporada”, expresó el jugador de Alianza.

Cabe destacar que, el defensor de los albos fue uno de los protagonistas en la última fecha al anotar un gol ante Santa Tecla. Es importante resaltar que los anotadores de Alianza fueron solo defensores ya que Tamacas, Romero y Mancía dieron el triunfo a los blancos.

“Nosotros también colaboramos en el ataque cuando tenemos la oportunidad y gracias a Dios pudimos convertir en ese partido”, comentó Henry.

A pesar de que Alianza y Platense no han tenido el mejor inicio de torneo, no podemos olvidar que se enfrentarán los últimos dos finalistas de la primera división. El 19 de diciembre, albos y viroleños jugaron por el título del Apertura que terminó con victoria y consagración para los capitalinos. Sobre la última final, Henry Romero dijo lo siguiente: “Es bonito recordar esa final porque no fue nada fácil, fue muy peleado. Ahora estamos en un nuevo torneo con diferentes circunstancias”.