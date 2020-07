Henry Reyes: "Quiero poner una barbería"

Henry Reyes reconoce que el plano económico afectó al plantel del Chalatenango en la pasada campaña, pues las deudas ahogaron el impulso que traían. Ahora, con el cambio de directiva y los fichajes realizados, el panorama luce alentador.

Lo que es incierto es la realización del Apertura 2020, pues el retraso de la segunda fase de la apertura económica afecta directamente al inicio del torneo. Por ello, Reyes sabe que puede incursionar en nuevos proyectos y uno de ellos es el de administrar una barbería y obtener ingresos para ayudar a su familia.

¿Cómo has pasado esta cuestión de la pandemia?

Pues llevando las prevenciones del caso para evitar el contagio. Sabemos que ha sido difícil para todos pero lo importante es la salud de uno y de la familia. Nos hemos guardado un poco para no vernos afectados por este virus.

¿En tu comunidad cómo se ha vivido esta emergencia?

A veces se pone tensa la situación, aquí se dio un caso positivo de COVID-19, la gente de preocupó pero al final es cuestión de cada quién cómo poder cuidarse. Se pone a veces difícil pero lo importante es la prevención.

Ya son cuatro meses sin actividad deportiva lo cual afecta en lo económico a los futbolistas ¿Cómo has sobrellevado esto?

Ha sido difícil, tener cuatro meses sin salario es duro pero gracias a Dios tenía mis ahorros y por eso he sabido sobrellevar la pandemia. Eso fue importante para una situación como esta. Ahora me ha servido el poder ahorrar en el fútbol. Ahora esperamos que todo esto se pueda reanudar para estar de nuevo en la cancha y ver un poco de alivio en lo económico.

¿Cómo ves que muchos de tus compañeros han tenido que emprender con algún negocio por la necesidad económica?

Me parece perfecto. Creo que todos los futbolistas de acá ninguno es millonario, todos vamos en el día a día con lo que se gana y me parece bien que se busquen las alternativas. Pienso también poner un negocio a futuro y espero hacer las cosas bien para tener un ingreso.

¿Cuáles son tus planes?

Quiero poner una barbería a futuro, es lo que tengo pensado. Lo he pensado con tiempo y ahora hay que prepararnos bien para que todo salga bien. No tengo habilidad para cortar cabello sino mi idea es ponerlo y administrarlo.

¿Cómo ves el próximo Apertura 2020 con el nuevo formato?

Me parece muy bien la verdad. En el gremio de futbolistas se buscó que durara un poco más el torneo por lo mismo que no hemos cobrado casi cinco meses así como la reducción de salario (del 20 por ciento para todos los que ganan más de 800 dólares). Se buscó que el torneo pueda desarrollarse por más tiempo y que podamos tener un ingreso.

El Chalatenango finalizó en el último lugar de la tabla general del Clausura 2020 ¿qué pasó?

La parte económica afectó mucho. No estuvimos estables y eso perturba mucho pues teníamos dos meses de no cobrar y era complicado ir a entrenar y no tener qué comer. Eso hace que todos se desanimen y ahora esperamos que con los cambios en la directiva sea mejor.

¿Qué te parecen todos los movimientos en el equipo, desde la directiva hasta el plantel?

Me gusta la visión de los nuevos dirigentes y esperamos que todo cambie. Tenemos que luchar por estar en los primeros lugares. Me parecen muy bien las contrataciones que han hecho pues ha llegado (Ángel) "Puma" Peña, Emerson Lalín, Fidel Jiménez, Óscar Arroyo, así que sabemos que dará mucho al equipo.

¿Cuáles son tus metas para la próxima temporada?

Tenemos claro que queremos ser protagonistas, queremos pelear por el campeonato, eso no va a cambiar. En lo personal quiero jugar el torneo completo para buscar otras opciones y también ser tomado en cuenta en la selección pues por el momento es de trabajar y trabajar y cuando llegue el momento hay que aprovecharlo.