Henry Hernández viajó el fin de semana hacia Guatemala

Henry Edimar Hernández, portero del Deportivo Malacateco de la Liga Nacional de Guatemala, ya se encuentra en la población de Malacatán, en el departamento de San Marcos, al sureste de ciudad de Guatemala para incorporarse en esta semana a la pretemporada del equipo de "los Toros" y prepararse para el partido de visita ante el Iztapa programado para las 11 horas del domingo 30 de agosto.

El capitán de la selección nacional admitió que debió pasar muchos procesos internos para lograr llegar a suelo guatemalteco e incorporarse al trabajo del equipo escarlata.

"Intenté salir hacia Guatemala el 2 de agosto pasado pero no me dejaron pasar en la frontera de Las Chinamas ya que no me había hecho la prueba del hisopado y debía tener además la autorización presidencial de Guatemala para poder pasar la frontera guatemalteca", explicó el portero de 35 años a Deportes LPG.

Al respecto, Hernández destacó la ayuda gubernamental que recibió por parte del gobierno salvadoreño para poder salir del país.

"Agradezco públicamente a Mauricio Montoya y Sonia Sorto, ambos del Ministerio de Obras Públicas (MOP); ellos me ayudaron en el tema para conseguir la prueba certificada por el Ministerio de Salud (MINSAL) que me exigían en Extranjería y Migración de Guatemala para poder ingresar junto con la carta de presidencia de Guatemala que autorizaba mi ingreso al país", indicó el futbolista.

El capitán de la selección nacional confesó su periplo para llegar a la ciudad malacateca el fin de semana anterior.

"Salí el viernes 14 hacia ciudad de Guatemala porque no me habían dado aún los resultados de las pruebas del COVID-19 que me hicieron el pasado lunes ya que era un requisito para salir del país, estaba tipo 11 am en la frontera y 40 minutos después, cuando entregué el resultado de mi prueba que salió negativa logré pasar la frontera de Guatemala y debí irme a la capital para dormir ya que el viaje hacia Malacatán son aproximadamente unas seis horas", destacó.

"Llegué tipo 2:30 de la tarde y decidí mejor quedarme allí y salir el sábado temprano hacia Malacatán donde llegué gracias a Dios a eso de las 5:30 de la tarde porque salí de la capital a las 9 de la mañana", afirmó Hernández.

El portero que sumó 1080 minutos de juego con el equipo rojo de Malacatán aseguró que su incorporación a la pretemporada con el Deportivo Malacateco será a más tardar este martes ya que debe realizar otros trámites para lograrlo.

"Me incorporo al equipo éste lunes pero me deben hacer primero otra prueba de COVID-19 y guardar cuarentena, pero como ya me hicieron la primera prueba en El Salvador solo voy a esperar a que me entreguen la segunda prueba el mismo lunes y estar con el equipo en la cancha este martes."

Sobre ese tema, Henry Edimar dijo que no ve problemas en incorporarse al trabajo colectivo del equipo chapín el cual inició hace ya dos semanas.

"El equipo está trabajando ya en cancha en grupos de ocho o nueve jugadores en horarios diferenciados por lo que no creo que tenga problema en integrarme ya que entiendo que comenzaron la pretemporada el 3 de agosto", destacó el jugador nacional.

ATENTO AL LLAMADO AZUL

Henry Hernández dijo que al salir del país estaba consciente que el proceso de trabajo de la selección nacional para la próxima semana está ya activa y que dependerá mucho de cómo se desarrolle el tema de la pandemia en el país para que la labor que se quiera realizar sea efectiva, pese a que no podrá estar presente en el primer listado de convocatoria.

"La liga en Guatemala comenzará el 29 de agosto y me imagino que la convocatoria que la FESFUT hará para el 25 de este mes será para los jugadores de la liga local. Hay que esperar cómo se manifiesta la pandemia, pero siempre estaré atento a cualquier llamado que se haga de parte del profesor De los Cobos para esos dos partidos en octubre", indicó el exjugador de El Vencedor de Santa Elena.

Sobre las posibilidades que los entrenos del combinado mayor de fútbol se puedan reflejar en las dos fechas FIFA de octubre cuando inicie las eliminatorias hacia la Copa del Mundo en Catar 2022, Hernández admite que hay que esperar que la pandemia siga comportándose a la baja como lo han reflejado sus números en la semana anterior.

"Hasta el momento no sabemos si esos dos partidos de octubre se jugarán para las fechas que determinen FIFA y CONCACAF esta semana cuando se realice el sorteo de los grupos. Estaremos atentos a lo que indique el seleccionador nacional. Estaremos pendientes esta semana primero del sorteo para saber contra quienes nos enfrentaremos en la primera fase de la eliminatoria y del listado que convocará la FESFUT el próximo 25 de este mes", resaltó.

Finalmente, el capitán de la Selecta dijo que debe comunicarse de nuevo con el, mexicano Carlos De los Cobos para saber los lineamientos que el estratega tamaulipense ha planificado a futuro.

"Vamos a ver cómo hacemos, si podemos incorporarnos en el momento de la convocatoria oficial para los partidos de octubre. No he platicado directamente con el profesor de los Cobos, la única vez que he platicado con él fue la semana pasada con los demás jugadores de la selección, por cierto debo llamarlo para informarle que ya estoy en Guatemala", concluyó.