Henry Hernández rompió el silencio: "12 jugadores aceptamos la propuesta porque ya no había con qué negociar"

Henry Hernández, portero y capitán de la selección de fútbol, rompió el silencio la noche del pasado jueves en el programa 'Fanáticos Plus' del Grupo Megavisión, donde accedió a declarar sobre las acusaciones que pesan sobre él de ser responsable que seis jugadores de Alianza no fueran llamados a los dos partidos eliminatorios de la próxima semana ante Granada y Montserrat al no aceptar la propuesta que Hugo Carrillo, presidente de la FESFUT, les hizo en la negociación que sostuvieron para plasmar los incentivos económicos por acceder a la octagonal final de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.



Hernández refutó las acusaciones vertidas por Marvin Monterroza, Henry Romero y Rodolfo Zelaya, quienes en conferencia de prensa lo acusaron de "deslealtad y traición" al grupo de seleccionados por haber aceptado una propuesta con una cifra menor a los $400 mil que solicitaban por llegar a la octogonal final de la eliminatoria hacia el Mundial de Catar 2022.



“Llegó un momento en que la negociación nos condujo a aceptar una propuesta al final de manera individual y todos deben ser responsables de sus actos, todo lo que ha involucrado este problema ha provocado tomar decisiones equivocadas a las que se hicieron inicialmente, esperaría que esto no se haga más grande”, aseguró el seleccionado nacional quien lamentó las consecuencias que ha generado el tema.



“Esto ha dividido al grupo, (pero) son decisiones personales y uno debe de evaluar eso. En lo personal había buen ambiente, con Marvin (Monterroza) me apoyé (para hacer las propuestas) por su estatus de capitán en Alianza, triste por el giro que tomó todo esto, era para motivar al jugador y no para dividir el camerino porque unos aceptaron y otros no”, admitió.



Hernández lamentó que no se haya llegado a un acuerdo con los jugadores de Alianza, ya que él sabe de las ganas que tienen ellos de estar con la selección nacional.



“Se llegó a términos muy feos porque también los seis seleccionados que no aceptaron han salido afectados, sé que ellos desean estar en la selección”, manifestó con pesar y admitió qué razones pesaron para divulgar cifras negociadas.



Asimismo, aclaró no saber el motivo del por qué Hugo Carrillo reveló cifras monetarias. “No sé porqué la FESFUT dijo cifras y recalcaron el tema de los mil dólares por perder, me siento mal por ello, hablar de $400 mil en lo global es una cosa y tener esa cifra entre 23 jugadores en seis partidos son $900 dólares para cada jugador, esto es nuestra profesión, si perdemos y no clasificamos nos queda solo las ofensas pero siento que fue un mal mensaje que se mandó en el tema”.



El guardameta de Chalatenango confirmó que no estuvo solo en dicha negociación con el presidente de la FESFUT.



“En esa negociación éramos 16 los jugadores presentes, cuando llegamos nos recibió, recibió la propuesta y consultó a todos si conocían y si estaban de acuerdo con esa propuesta que habíamos entregado y todos dijeron que sí, al único que no le presenté la propuesta fue a Julio Sibrián (Once Deportivo) porque él llegó tarde a la reunión y no se lo había mostrado antes”, aclaró el seleccionado nacional.



Sobre las acusaciones que recibió de parte del sextete de jugadores aliancistas, Henry Hernández aclaró que “hubo una propuesta, estaba basada y diseñada con el consentimiento de todos los jugadores (presentes en la reunión), nos reunimos en el micro ciclo pasado para tocar el tema de negociar porque no puedo hacerlo solo, debía tener el consentimiento de todos, hicimos números y la idea era pasarlo en limpio y lo hice, manejabamos la base fundamentada en un premio que da FIFA para la participación en la octagonal”, aseveró el guardameta.



“Cuando presentamos la propuesta, se las mostré de manera individual a todos para que vieran los números calculados para decir si estaban o no de acuerdo, que si había que agregar algo o quitarlo y al final todos estuvieron de acuerdo”, señaló.



Hernández explicó además que a la reunión llegaron con un plan B por si la propuesta original no prosperaba.



“Cuando llegamos a la reunión teníamos las dos opciones, negociar por los partidos de esta fase o hacerlo por la fase completa, por la clasificación, el licenciado Carrillo deseaba que le presentáramos una propuesta a futuro, con objetivos claros y por eso decidimos todos hacerla así, fundamentada en esa base de premios de FIFA para la octagonal, les dije a ellos que debíamos venderle la idea a la FESFUT porque nosotros nos estábamos jugando todo ya que si no clasificamos a la octagonal no ganamos nada”, sopesó.



Al respecto de cobrar "1 mil dólares por perder", Hernández explicó que en efecto, sí se hizo esa propuesta, pero que solo estaba contemplado si la selección avanzaba a la octagonal.



“El tema de solicitar un mil dólares por perder se explica solo. En la primera propuesta los premios estaba hasta llegar al Mundial, eso incluía la fase de grupo, la fase octagonal y fase mundial y esa opción de cobrar por perder estaba solo contemplada en la octagonal y en el Mundial ya que en la fase de grupos no tenemos la opción de perder, tenemos que ganar para avanzar, pero en la octagonal estaba esa opción”, explicó Hernández, aunque aceptó que “se veo feo ante los ojos de los demás".





LAS PROPUESTAS



Las frases que se dijeron en dicha reunión por parte de Henry Hernández a los jugadores y que fueron replicadas por los seis futbolistas de Alianza que han quedado fuera de la convocatoria de De los Cobos fueron ‘que era la última oportunidad de agarrar dinero y que Carrillo no se quedara con todo el dinero’ “son fuertes y frases que me tiran directamente contra él, son frases tergiversadas”, aseguró Hernández.



“El dinero estaba en la octagonal y no en esta fase de grupos, investigué y no hay cifras concretas, solo hay indicios ya que se pensó que si la FIFA entrega 8 millones a cada Asociación por ir al Mundial más un millón de dólares para su preparación no era descabellado pensar que se recibiría dinero por acceder a la octagonal final, en base a eso se hizo la base de la propuesta”, explicó el jugador capitalino.



“Pedí ayuda a los compañeros sobre el tema y muchos me confirmaron que sí, que la FESFUT recibiría dinero por acceder a la octagonal, en base a todo eso se hizo la propuesta original”, indicó Hernández quien dijo además que “cuando negociamos en base a la primera propuesta les dije, con ésta hay que ser firmes, era más que $400 mil dólares porque nos la estamos jugando, si esa propuesta avanza, mi posición no fuera que traicioné todo, al final no fue así”, destacó.



Hernández declaró que uno de los objetivos del grupo de seleccionados era saber cuánto recibe la FESFUT en esta fase para hacer una propuesta basada en esas cifras, sin embargo, Hugo Carrilo les aseguró que la institución no recibiría dinero por la ronda de grupos.



“Carrillo nos pidió la propuesta, se la mostré y a él no le pareció porque nos manifestó que no recibían nada en esta fase de grupo, le consultamos o pretendíamos como sacar cuánto era, y no nos respondió, nos dijo y nos juró que para acceder a la octagonal la FESFUT no recibiría nada de dinero en esta fase, por lo que la propuesta quedaba obsoleta, sin ninguna base para negociar”.



“Tocó la otra, negociar por todos los partidos por la fase de grupos, ya en esa fase se decidió retomar los premios que se habían hablado anteriormente, él nos había dicho antes que podría dar los $400 mil si clasificamos a la octagonal, a eso se le sumaría los premios por los resultados obtenidos en los partidos, pero fue una plática antes de la pandemia”, aclaró pero dijo que “Carrillo no accedió a esa propuesta hecha antes de la pandemia porque dijo que no estábamos en tiempos normales, ya la situación cambió, el panorama no era el mismo, no podíamos tener una posición radical porque ya no existía una base sustentada ya que debíamos acomodar a las circunstancias a la que estábamos viviendo”, indicó.



"Carrillo nos hizo una propuesta que él tenía preparada y no aceptamos por la cifra que ofrecía, era muy poco y comenzó a una negociación que al final no se logró, por lo que solicité un tiempo para que todos habláramos, él se levantó, se fue para su oficina y el tema se complicó”, confesó Hernández.



“Muchos comenzaron a dar otras propuestas que comencé a anotar, otros pedían que se aceptara y Marvin (Monterroza) me estaba ayudando a realizar otra, pero un compañero fue imprudente al molestarse que no llegábamos a nada y en un arrebato dijo que no estábamos llegando a nada, es tarde y se levantó y tocó la puerta de la oficina de (Hugo) Carrillo sin tener algo concreto que mostrarle, por eso me molesté y le dije a ese compañero que le dijera cuál era nuestra propuesta, a lo que respondió que no habíamos llegado a nada, fue una situación críticas porque terminó a descontrolar el ambiente, no teníamos una propuesta clara, algo que hizo que el licenciado Carrillo se cerrara, dijo que ya no nos daría más, sacó la propuesta que él tenía y le añadió un poco más a la cifra de los $200 mil. Unos aceptaron la propuesta, otros no y el bloque de Alianza no aceptó, el resto sí “, acotó.



“El último acercamiento que se tuvo con el licenciado Carrillo sobre este tema, me sentí triste en el momento que se caldeó y hubo posturas radicales de parte de algunos compañeros, Carrillo preguntó uno a uno si aceptaban la convocatoria o no, en ese momento trato de intervenir y decirle que había otra propuesta, él no me escucha, se levanta y todos hicieron lo mismo, no hubo un acuerdo y trato de acercarme a él para conciliar, se quedaron varios haciendo lo mismo, tratando que no se terminara así, por eso los compañeros de Alianza dijeron que me quedé negociando sólo con el licenciado Carrillo cuando la verdad no era así.”