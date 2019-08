Henry Hernández jugará en El Vencedor

El portero de la selección, Henry Edimar Hernández, ya tiene equipo en primera división. Esta tarde firmó un contrato por dos torneos con El Vencedor, de Santa Elena.

Se incorporará a las filas de los tabudos desde este miércoles, para ponerse a disposición del timonel nacional, Víctor Coreas Privado.

Antes de llegar a El Vencedor y tras confirmar que no seguiría en Chalatenango , Hernández estuvo cerca de recalar en el Municipal, de Guatemala, pero al final no pudo ser para el capitán de la selección. Por otra parte estuvo en pláticas con FAS, pero no llegó a arreglo.

"Se me terminó complicando el tema de agarrar equipo. Acá en el país estaba casi todo cerrado. Ya me había preocupado, porque el hecho de no tener equipo es complicado y máxime cuando uno ha estado formando parte de la selección", dijo Hernández en charla con EL GRÁFICO.

Hernández espera ahora firmar un acuerdo de cooperación mutua con el benjamín de la liga. Espera aportar su experiencia, pero también entiende que le sirve de mucho para que el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, lo tome en cuenta para los juegos de fecha FIFA de 7 y 10 de septiembre, contra Santa Lucía y República Dominicana, respectivamente, por Liga B de Naciones de CONCACAF.

Luego, en los últimos días, Hernández no ha parado de trabajar por su cuenta. Ha estado en labores, por separado, con el preparador de porteros de la selección mayor, Carlos Rivera.