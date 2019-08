Henry Hernández: "No he perdido mucho"

Este martes, el portero Henry Hernández puso fin a casi dos meses de dudas por saber a dónde iba a jugar en el Apertura 2019, luego de que anunciara que no iba a continuar en las filas de Chalatenango.

Luego de que se viera complicada su llegada a las filas del Municipal, de Guatemala, el cancerbero tuvo que esperar por algunos días. El tema casi se le complica más de la cuenta, pero al final llegó a un acuedo con el benjamín, El Vencedor.

Así, en las filas del equipo de Santa Elena intentará ser un dolor de cabeza menos para el timonel, Víctor Coreas Privado. A eso hay que sumar que en esa labor con los tabudos buscará seguir siendo tomado en cuenta por el seleccionador Carlos de los Cobos, quien le había dado la capitanía en fechas anteriores.

"El tema de la continuidad en los porteros siempre va a ser delicado, porque no tenemos margen de error y tenemos que estar preparados lo mejor posible. Por eso es que desde que vine de Copa Oro, no he dejado de trabajar. Estas últimas semanas me pude incorporar con trabajos con el profesor Carlos Rivera, preparador de porteros de la selección, para trabajar más en lo específico", externó Hernández.

Por otra parte, el cancerbero cree que es vital para él poder retomar el ritmo de competencia. "Gracias a Dios no se ha perdido mucho. En el tiempo que estuve en Copa Oro, muchos lo descansaron. Ahora, el torneo acaba de iniciar. Tengo que adaptarme lo más pronto posible. Debo estar dispuesto para mi equipo. Debo agarrar el ritmo necesario para llegar lo mejor posible a la selección", apuntó Hernández en plática con este medio.