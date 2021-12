Henry Hernández: "Nadie esperaba que llegáramos donde llegamos"

El Chalatenango se quedó a un paso de la final del Apertura 2021, pero cayó en el Toledo Valle ante el Platense por la mínima.

El equipo norteño llegó a esta instancia tras vencer al actual campeón del fútbol salvadoreño, el FAS, en su propio estadio.

El guardameta del cuadro norteño, Henry Hernández, consideró que su equipo hizo un gran torneo, debido a que lograron revertir los malos resultados y terminaron luchando hasta la instancia de semifinales.

"La verdad es que fue un torneo duro para nosotros, al final nadie esperaba que llegáramos donde llegamos, luchamos hasta el final. Nos quedamos ahora en el partido de vuelta de semifinales y no nos queda más que darle las gracias a Dios porque nos permitió levantarnos de donde estábamos, sacar adelante al equipo de una situación muy adversa y pelear hasta lo último", observó.

El portero también aprovechó para felicitar a sus rivales, el Platense, por el logro de pasar a la final en su regreso a la primera división.

"Felicitar a Platense porque en su ascenso ha logrado estar en la final, desearles lo mejor. Que no sea en vano que nos ganaron, que lleguen y la ganen", expresó.

Para Hernández, la clave que decidió el partido fue el penal que el árbitro German Martínez pitó a favor de los gallos y que Camilo Delgado aprovechó para obtener la clasificación.

"Se trató de manejar el partido. Habíamos planificado llegar hasta las últimas instancias, manteniendo un orden, lo que veníamos trabajando, el estar compactos, cerrados y transicionar. Al final ellos sacaron provecho de un penalti que se les concedió, y bueno… que lo disfruten", comentó.

El arquero rescató que su equipo adquirió en este torneo el "gen ganador", lo que les permitió quedarse cerca de disputar una final.

"Como equipo logramos ganar algo muy importante que fue la parte mental, psicológica, el tener el gen ganador no es fácil retomarlo. Nos había faltado eso, ahora teníamos nueve partidos sin perder y creo que eso se valora. Al final nos quedamos por un gol, peleando en campo rival y no nos resta más que agradecer a Dios que nos sacó de donde estábamos, siempre se va a respetar su voluntad y a nosotros no nos queda más que salir adelante y seguir luchando", aseveró.

Henry indicó que la derrota es dolorosa, pero aprovechó para agradecer a la afición por el apoyo que le dieron al equipo en todo el Apertura.

"Para nosotros es doloroso, pero repito, luchamos hasta el final, se le agradece a toda nuestra gente que nos apoyó y creyó, al igual que nosotros, y no nos queda más que levantar la cabeza", declaró.

Por el momento, a Hernández se le acabó el contrato con el cuadro morado, y esperará a la decisión que tome la directiva del equipo de cara al Clausura 2022.

"En lo personal yo termino contrato. La Directiva ya se sentará a dar su análisis de lo que fue este torneo, sus valoraciones, y al final ellos tomarán las decisiones. Uno queda nada más satisfecho del esfuerzo y del sacrificio que se puso y felicitar a mis compañeros que pusieron todo dentro de la cancha para sacar esto adelante", concluyó.