Henry Hernández: “Espero estar de nuevo entre los mejores”

Henry Hernández retornó a la actividad futbolística tras seis meses inactivo y lo hace gracias a su vinculación con el Sonsonate, equipo que lo contrató para este Apertura 2017.

El meta viajó a Estados Unidos tras su última experiencia con el Dragón (el año pasado) y ahora volvió para enrolarse con los cocoteros. Ya en contacto con el balón, el engramillado y los aficionados del cuadro verde, Hernández conversó sobre su vuelta a la acción.

Tras un semestre sin actividad, ¿cuáles son tus expectativas para este torneo?

Me siento agradecido por la oportunidad, vengo con hambre de triunfo, esperando nuevamente estar dentro de los mejores. Quiero dar lo mejor de mí en Sonsonate, dar mi mejor versión y bajo esa mentalidad vengo a luchar por ganarme un puesto y quiero marcar diferencia.

¿Cómo ves la competitividad en la portería?

Competencia siempre debe de haber. Él (Óscar Martínez) viene jugando desde el torneo pasado como titular, así que debo dar la mejor lucha y mostrarme, para convencer al cuerpo técnico como a mis compañeros, para que sientan la confianza de que bajo los tres palos hay un arquero que les responde, así que vengo con la mentalidad puesta en el sacrificio y la entrega.

¿Cómo te has preparado físicamente pese a tu inactividad?

Obviamente he tratado de mantenerme en mi estado físico, el hecho de no engordar, el mantenerme yendo al gimnasio y hacer los recorridos necesarios para no perder la forma física y eso ayuda a mantener el ritmo. No me refiero al ritmo de juego, porque eso es algo muy aparte, y para eso está la pretemporada, para eso están los partidos de preparación, para retomar el ritmo.

Ya son 16 mis años de carrera deportiva, así que no se me tiene que hacer tan difícil el acoplarme lo más pronto posible y ganar la confianza.

¿Cómo se dio el contacto entre tú y el equipo?

Eso es algo que se lo agradezco al equipo, porque fue muy rápido, muy espontáneo y quedamos de reunirnos en el mismo instante. Mi estancia en Estados Unidos fue corta, fue como de tres meses y cuando regresé, quizá a los tres días de estar acá, tuve el contacto de Sonsonate y fue muy espontáneo todo, porque se mostró el interés y eso me hace sentir contento de estar acá.

Debutan ante el Águila y luego enfrentan a Alianza, ¿cómo ves ese debut?

Muy bien, porque el torneo se aprieta y terminar jugando contra un Águila o un Alianza, en los últimos partidos y buscando clasificación es complicado, así que mejor es ir dejando de una a los rivales. Uno no tiene preferencias, uno tiene que encarar a los rivales de la mejor manera.