Henry Hernández: “A ningún jugador le va a doler más no estar en selección que a mí”

En una entrevista en exclusiva para el Guiri Guiri al Aire, Henry Hernandez habló sobre su llegada al Cumbayá de la primera división de Ecuador y su paso por la selección nacional, lugar dónde siempre quiso estar.

Henry al final del programa fue cuestionado sobre si no desea volver a selección ante lo que contestó, “Yo siempre lo he dicho, a mi me quitaron lo más importante que yo tenía, creo que a nadie le va a doler más no estar en selección. Prácticamente mi confianza está en Dios, soy un portero que se ha criado en selecciones”.

El guardameta arribó a Ecuadro hace una semana y por el momento el acplamiento va en buen rumbo.

“Muy bien, me han recibido muy bien. He tratado de adaptarme lo más rápido posible al tema de la altura que es algo que no se puede menospreciar. Estamos a 2.850 msnm y de entrada se siente el golpe al principio pero poco a poco uno se va adaptando”, comentó el arquero sobre su recibimiento en club ecuatoriano con sede en Quito.

Hernandez habló sobre como fue el acercamiento de la dirigencia del club y cuánto tiempo duró la negociación y su llegada al país sudamericano.

"Todo fue bastante rápido. Yo regresé de Estados Unidos la semana anterior y mi agente me dijo que había un club interesado en mí y yo le dije que me gustaba la oferta. El siguiente día platiqué con el presidente que es un tipazo y llegamos a un acuerdo bastante rápido. Al día siguiente me mandaron mi boleto", agregó.

Henry comentó cómo fue su salida del Chalatenango, equipo en el cual militó la temporada pasada y que todavía tenía contrato para el Apertura 2022.

“Ayer me comuniqué con Chalatenango para cerrar esa situación, ahora tengo que llamar a la Federación para que me extienda ese documento y así agilizar todo. Ellos me rescindieron el contrato, yo tenía seis meses más pero llegamos a un acuerdo y gracias a Dios pude venir totalmente gratis”, mencionó.

Además agregó que le comentaron que el nuevo técnico del equipo, Edgar Henríquez no lo consideraba en sus planes para el Apertura 2022, algo que él entendió.

“Esto es fútbol y yo soy adulto. Me comunicaron que no iban a contar conmigo para esta temporada porque el técnico que llegaba no contaba conmigo y lo acepté como profesional, arreglamos y yo quedé libre”, acotó.

Hernández dijo que el torneo en Ecuador está programado para iniciar el 3 de julio pero que puede extenderse una semana por temas políticos.

"El 3 de julio está programado el inicio pero acá hay un tema político con algunas protestas y puede que se alargue hasta la siguiente semana. Espero para esa fecha ya tener la transferencia internacional para poder jugar”, mencionó.

“Acá está la Copa Sudamericana y la Libertadores. Los primeros ocho acceden a Sudamericana y si estamos dentro de los cuatro entramos a Libertadores. El Club viene desde abajo trabajando muy bien es muy profesional. Espero conseguir logros con ellos”, comentó el jugador sobre la importancia del torneo en Ecuador y las aspiraciones a competencias internacionales.

Hernández aprovechó a mandar un mensaje a los seleccionado Sub 20 que recién fueron eliminados del Premundial de la CONCACAF.





"Vi el partido de la Sub20 y fue una lástima que los muchachos hayan quedado afuera de esa manera. Es bastante duro, no todos lo viven de la misma forma pero es bastante duro porque uno quiere trascender dejar huella, sin embargo cuando se es joven uno puede tener una chance más en participación en olímpicos o Mundial”, mencionó.