Henry Argueta: "La pandemia cambió los planes"

El 2020 pintaba para ser buen año en la carrera futbolista del delantero de Santa Tecla, Henry Argueta, que a sus 22 años había sido promovido como jugador oficial del primer equipo y era parte de la delegación que iba ir a la ciudad de Guadalajara al campeonato preolímpico de la CONCACAF con la selección sub-23.

Pero fue la llegada de la pandemia y todos sus planes cambiaron como a la mayoría de personas en El Salvador. El el riesgo de contagio de COVID-19 hizo que el viaje a Guadalajara se cancelara y también impidió que viera sus primeros minutos en el pasado Clausura 2020.

En una breve plática con El Gráfico, el joven ariete habló de cómo tuvo que aceptar la realidad que trajo enfermedad infecciosa.

"Estaba en uno de mis mejores niveles que he tenido y estábamos a punto de viajar con la selección preolímpica para México, fue algo difícil recibir la noticia de no ir, de hecho iba titular con Santa Tecla en el partido contra Jocoro y se canceló el partido primero y después el torneo. Se rompieron todas las expectativas, al inicio del año todo salió bien pero la por la pandemia se cambiaron los planes", contó el jugador de origen tecleño.

Desde que el estratega nacional, Rodolfo Góchez tomara las riendas de la selección nacional sub-23 en septiembre del 2019, Henry Argueta fue llamado con regularidad a las convocatorias de la Azul y fue parte de todos los fogueos. Argueta habló de la mentalidad con la que iba el grupo a la ciudad azteca.

"Teníamos un buen nivel, contra Perú jugamos dos partidos y los perdimos por la mínima, pero la conclusión no fue el resultado, sino el estilo de juego con el que jugábamos; íbamos con todas las vibras positivas para ganar los primeros tres partidos y jugar una el cuarto, que prácticamente era la final porque pasando el cuarto ya clasificábamos. Los profesores nos decían que esta selección sería la que iba clasificar, pero ahora toca esperar", detalló Argueta.

JUGADOR DE CASA

El jugador de origen tecleño está en el plantel perico desde la categoría sub-17 cuando el argentino Osvaldo Escudero llegó por segunda vez a la institución. Desde sus primeros torneos destacaba y por eso comenzó a entrenar con el primer equipo desde los 16 años.

Debutó en el 2017 a sus 18 años en el Clausura 2017 contra la UES y desde entonces ha disputado un total de siete partidos oficiales.

"Estaba en la sub-17 cuando el profesor "Pichi" llegó al Santa Tecla por segunda vez, él me vio jugar y me llevó a entrenar a la mayor, ya en reserva nunca entrenaba con ellos, siempre en la mayor, siempre fui el bicho". dijo Argueta.

"Todos los técnicos que han pasado por la institución han sido buenas y siempre he insistido en demostrar de que estoy para primera división y gracias a Dios cada técnico me ha tomado en cuenta, eso me da a entender que tengo motivos para estar ahí", agregó.

Para el jugador, es importante tener la identidad del Santa Tecla desde pequeño, en su trayectoria con los pericos hasta el momento ha sido campeón tres veces en reserva, campeón de la Copa El Salvador en dos ocasiones y tiene una corona y un subcampeonato en la primera división.

"Pasé varios torneos teniendo número de reserva y entrenando con el primer equipo hasta que se me dio la oportunidad de ser jugador de primera, fue bastante bueno para mí de ser bastante joven en el plantel, uno siempre paga un derecho de piso, de aprender de los que ya estaban jugando, más que todo de los extranjeros, creo que el plantel del Santa Tecla para este torneo es joven, pero será competitivo y espero estar dentro de los planes del profesor", dijo el delantero sobre su proceso de formación dentro el club.

Sobre sus propósitos a futuro, el jugador tiene claro que el objetivo a corto plazo es consolidarse en primera división.

"Uno de los primeros propósitos es consolidarme en primera división con Santa Tecla o si Dios lo permite con otro equipo, lo único que quiero como jugador es desarrollarme al máximo, tener las mayores expectativas y que la gente me conozca".