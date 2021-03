Henríquez: "Hay cinco o seis jugadores que pueden ser elegibles para selección mayor"

Cristian Villalta, Sergio Gallardo y Rodrigo Arias conversaron en el Güiri Güiri al Aire con Diego Henríquez, coordinador de selecciones juveniles de la FESFUT, quien compartió valoraciones sobre la azul y el Preolímpico en Guadalajara.

Adelantó que la adrenalina de los jugadores para el partido ante Honduras estaba a tope y una de las primeras preguntas para Henríquez fue sobre Enrico Dueñas, jugador del Vitesse de Países Bajos.

"La calidad de este jugador nunca ha estado en duda, solo había que traerlo y que debutara con nosotros, en cancha él ha hablado por sí mismo y la calidad de Enrico (Dueñas) nos va a ayudar muchísimo tanto en esta competencia como en todas las competencias a futuro", comentó.

El representante de la FESFUT matizó que en esta selección está bien definida la idea y estilo de juego. "No lo vas a ver (meterse solo atrás), definitivamente no lo vas a ver, esta es una entidad nueva, una entidad diferente y vamos a buscar los partidos estratégicamente no a la loca, pero si vas a ver presión alta, dos o tres jugadores y hasta cinco atacando y eso está bien palpable".

Henríquez también habló de que hay cambios importantes en esta sub-23. "Nosotros estamos acorde a lo que nuestra realidad nos da, un cuerpo técnico con dos asistentes, con preparador físico, preparador de porteros, un psicólogo y esas cosas no eran comunes en nuestras delegaciones y ahora si se tienen; nos venimos con nueve días de anticipación como pocos solo Estados Unidos y Costa Rica habían hecho algo similar".

"Es importante que la federación nos pueda dar ese golpe en la mesa y romper con ese paradigma con procesos de corto plazo y pensar en procesos de largo plazo tanto con estos jóvenes como con el cuerpo técnico, con las siguientes selecciones juveniles", recalcó.

Desde la perspectiva de Diego Henríquez, la sub-23 salvadoreña tiene jugadores que ya podrían jugar en la azul mayor.

"Analizándolo con el cuerpo técnico nuestro, creemos que de esta selección puede haber cinco o seis jugadores que pueden ser elegibles para selección mayor y el cuerpo técnico de Carlos de los Cobos podrá decidir si en junio puede contar con ellos o no", mencionó.

También dio un dato sobre las diferencias y herramientas que hay con procesos de otros países.

"Los jugadores tienen que consolidarse en nuestra liga y salir lo antes posible, eso nos va a ayudar y nos va a dar diferencia. De los jugadores de Canadá que estudiamos y de los 14 o 15 que jugaron, nueve tenían más de 40 partidos en la MLS y ellos estaban acostumbrados a esa exigencia de partido y los nuestros solo en cada eliminatoria mundialistas y esas son diferencias que tenemos que empezar a cambiar", agregó.