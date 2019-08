"Hemos sido visitantes en todos los partidos"

Once Deportivo continúa nómada. Su ombligo está en Ahuachapán pero la no autorización federativa de su estadio lo llevó a postergar su localía hasta la cuarta fecha pero en el estadio Ana Mercedes de Sonsonate.

Allí recibió al Independiente bajo un ambiente casi desolador, pocos aficionados presentes. En la cancha sufrió pero estuvo muy cerca de llevarse una victoria que le permitiera abandonar el sótano. Pero un penal al 90' alteró ese objetivo y sólo pudo empatar.

Anthony Roque, volante del cuadro fronterizo, mencionó: "Fue un partido exigido, se corrió mucho y fue un partido raro. No hicimos lo que veníamos haciendo en juegos anteriores contra Águila y Alianza, es un sabor amargo. Estábamos logrando el triunfo y no quiero opinar de los árbitros pero en el penal el jugador ya estaba más en el suelo (Eduardo Rodríguez)".

Once Deportivo venía de perder sus tres partidos anteriores contra Limeño en Santa Rosa, Alianza en el Cuscatlán y Águila en el Barraza. Jugar en Sonsonate como 'local' no era una garantía.

" Ya son cuatro partidos de visita al hilo, esta no es nuestra cancha sino Ahuachapán que es una cancha bonita, entrenamos todos los días allí y no lo quieren permitir, esperamos que se apruebe pronto porque donde se entrena, se juega. Además en casa es donde debes ser fuerte pero cuando estas de visitas debes trabajar bien".

Para el jugador Diego Pedraza "es muy triste porque dejamos escapar los tres puntos y los necesitábamos. Veníamos de hacer bien partido contra Águila y hoy fue raro, el árbitro sabe lo que ha hecho pero tenemos que recuperar los puntos en Metapán este sábado".