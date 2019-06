"Hemos revivido a Usulután con este ascenso"

Rusvel Saravia reapareció en el tinglado nacional. Ayer, ante San Pablo, el atacante marcó el penalti que le dio el ascenso a liga de privilegio a El Vencedor, de Santa Elena.

El delantero había tenido un paso discreto en Pasaquina y Firpo anteriormente, pero volvió a ver la luz tras lograr el ascenso a primera con El Vencedor de Santa Elena.

Saravia marcó el gol que le dio el triunfo de 6-5 a El Vencedor en la tanda de penaltis ante el San Pablo en la final por el ascenso.

"No había sido el mejor torneo, tal vez, pero lo bueno es saber llegar. Ya nos daban por muertos, pero mirá cómo es Dios. Ahí hemos estado siempre. Lo que pasa es que soy un jugador humilde. No soy de los jugadores que van a andar hablando mucho", apuntó Saravia, aquel jugador que estuvo en la palestra en 2008, cuando se fue a Panamá para jugar con San Francisco, de La Chorrera.

Este fue e GOL de Rusvel Saravia en la tanda de penaltis.

Para Saravia, este ascenso es una historia para el balompié de Usulután. "Había quedado triste el departamento con el descenso de Firpo. Mi nombre va a quedar escrito en Santa Elena. Dios me dio la oportunidad de que el equipo ascendiera con el cobro de mi penalti ", indicó Saravia.

Palabra de técnico

Por su parte, el estratega de Vencedor, Giovani Trigueros, dijo que el grupo estaba preparado para todo en el juego por el ascenso ante San Pablo.

"El grupo estaba consciente de lo que quería. Tuvimos 15 días para descansar para este juego. Hubo quienes decían que San Pablo iba a tener ventaja, porque no perdió actividad. Pero el trabajo se reflejó en la cancha. No puede ser que Usulután no tenga un equipo en liga mayor ", indicó el estratega.