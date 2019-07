Héctor Ramos: "El Zarco me contactó para venir al Alianza"

El atacante Héctor Ramos, nueva adquisición del subcampeón Alianza para la temporada 2019-2020 aseguró esta semana en conferencia de prensa que llegó al equipo capitalino para aportar con sus goles, tal y como lo hizo en las filas de Isidro Metapán y Águila.



“Es la mentalidad que tengo en mi retorno al país ya que como se dice tenemos nuevo equipo, nuevos retos que perseguir y estoy mentalizado pensando ya en el inicio del torneo”, aseveró el atacante.



El “Pito” Ramos reconoce que su llega a las filas blancas se debe a la necesidad que tiene Alianza de reforzar su línea de ataque a fin de no perder otra final más por falta de goles.



“Mi responsabilidad es como siempre, jugar con toda la seriedad que se requiere, es la mentalidad de todos, para eso me han traído y venimos para hacer la mayor cantidad de goles para Alianza”, afirmó el centro delantero de 1.91 metros de altura.



Sobre sus próximas metas, Ramos no oculta que haberse ido del país para ir a jugar con el Sabah FA de Malasia ostentando el título de campeón de goleo lo compromete a buscar emular esos momentos pero con la camiseta blanca.



“Siempre mi mentalidad ha sido esa, para eso me ha traído Alianza, para buscar los goles, claro que me gustaría repetir esos momentos y todo depende de la mentalidad con que uno afronta los partidos”, indicó el atacante caribeño quien afirmó sobre su experiencia en el fútbol de Malasia que “ha sido buena. He crecido futbolísticamente y mentalmente ya que me ha ayudado en mi desarrollo en el fútbol profesional. Trataré de darle ese auge que requiere el equipo”, comentó.



Sobre el fútbol nacional, Héctor Ramos admitió que “nunca lo dejé de seguir en Malasia, tengo muchos amigos acá, siempre he seguido la liga salvadoreña y me he mantenido en contacto con ellos.”



Sobre su responsabilidad que tendrá ahora tras la salida de último momento del goleador colombiano Bladimir Díaz, el caribeño Héctor Ramos dijo que “es mi mentalidad, trataré de alcanzar ese objetivo, en mi meta en lo que resta de este año, deseo hacer las cosas bien, aportarle al equipo, ser goleador y campeón con Alianza”, aseguró.



“Siempre hubo interés de parte de Alianza para llegar acá, el Zarco (Jorge) Rodríguez hizo el contacto respectivo para llegar al Alianza, ahora que el profesor Rodríguez no está he platicado ya con el profesor Wilson (Gutiérrez) y me ha dicho lo básico, que haga goles, que tenga carácter y compromiso conmigo mismo, ser serio en mi labor”, acotó.