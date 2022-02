Héctor Omar Mejía: "Terminamos salvándonos" 

El técnico de Metapán, Héctor Omar Mejía reconoció la superioridad de Águila en el partido disputado en el Jorge Suárez Landaverde. Admitió que su equipo dejó escapar tres puntos y que su peor error fue caerse mentalmente.

Aseguró que Metapán se salvó de milagro con la actuación de Óscar Arroyo al atajar el penal y que habrá que corregir ciertos errores para las próximas jornadas.

"Al final terminamos salvándonos, nos salva Arroyo de ese penal y te digo fue un partido bastante apretado donde no supimos nosotros aprovechar esa ventaja que nosotros conseguimos en el primer tiempo", dijo Mejía sobre el final del encuentro.

El míster del equipo jaguar reconoció que la parte mental falló ante Águila y que al caer en ese bache, sus pupilos no lograron salir adelante para buscar un mejor resultado.

"Creo que no tenemos que desesperarnos, porque nos anotan el primer gol y nos venimos abajo mentalmente, no supimos salir de ese mal momento, de ahí viene el segundo y de ahí viene el penal. Eso nos pasó factura, no supimos manejarnos en lo mental, pero te digo, el sacrificio se hizo nuevamente, no perdimos, pero queda ese sabor amargo", agregó.

Concluyó que el resultado que da un punto para cada equipo fue justo. Reconoció que tanto Metapán como Águila supieron aprovechar sus mejores momentos del partido y aseguró que buscará no cometer los mismo errores en las próximas fechas.

"Creo que al final fue justo el empate porque no vamos a desmeritar el trabajo que hizo Águila y al final nosotros mismos nos complicamos, esto es lo bonito del fútbol, reconozco mis errores y solo queda corregir para el próximo partido".