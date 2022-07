Hector Omar Mejía: "La incertidumbre que si se jugaba o no pudo haber pasado factura"

Metapán cayó el sábado por la noche ante Santa Tecla en el único partido que se efectuó de la fecha 2.



Luego de idas y venidas de que la jornada no se iba a jugar por aval federativo de los árbitros, el encuentro entre pericos y jaguares se llevó a cabo y terminó con una victoria por la mínima a favor de los locales.



El técnico de Metapán Hector Mejía confesó que la incertidumbre que si se jugaba pudo haber distraído al equipo pero que no es excusa por haber perdido ante Santa Tecla.



"Se decía que se jugaba, que no y a veces puede pasar un poco de factura en el aspecto mental, es una incertidumbre pero no voy a poner pretexto porque teníamosla mentalidadque siemprese iba a jugar y lo hablamos con los muchachosmás allá de todo lo que se estaba generando alrededor", expresó el estratega calero.



Hay que señalar que Metapán fue mejor que Santa Tecla en varios pasajes del partido, sin embargo, los colineros aprovecharon un saque de banda erróneo del rival y el jugador de los pericos César Flores marcó un golazo para llevarse los tres puntos.



"Fue un partido de momentos y ellos aprovecharon el suyo y lograron llevarse los tres puntos con ese gol que nosotros regalamos en un saque de banda", explicó el entrenador de Metapán.



El equipo santabeco venía de el tener sus primeros tres puntos en condición de local ante Platense y para la siguiente fecha tendrán que verse las caras con Dragón en el Suarez Landaverde.



"Vamos a analizar bien este último juego para así preparar el partido ante Dragón que va a llegar a complicar a Metapán", agregó el técnico nacional.



Por el momento, Metapán y Santa Tecla son los únicos equipos que han disputado la fecha 2 del Apertura ya que el otro encuentro que se iba a jugar el sábado no se pudo efectuar entre Alianza y Once Deportivo por la lluvia que azotó el estadio Cuscatlán. Sobre el resto del partidos del domingo, todavía se está a la espera si se va a completar la fecha debido a la última postura del gremio arbitral de no pitar sin aval federativo.