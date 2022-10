Héctor Omar Mejía: "Es una victoria importante y sufrida"

Luego de cuatro jornadas sin conocer la victoria, el técnico de Isidro Metapán Hector Omar Mejía, volvió a saborear un resultado positivo de tres puntos y lo hizo nada más que quitandole el invicto al Alianza.

Mejía reconoció que el equipo sudó de gran manera para volver a la senda de la victoria. Se mostró satisfecho por la actitud de sus muchachos, quienes con un jugador menos lograron resguardar la ventaja.

"Es una victoria importante y sufrida, hay que reconocerlo, creo que nada que reclamar a los muchachos defensivamente, así tenía que ser ante estos rivales que sabemos que tienen un plantel donde te suplen con otro rival igual o mejor, entonces bien por el equipo", dijo en declaraciones a la prensa.

Reconoció su malestar por la expulsión de Carlos Salazar. Aseguró que en esa acción Metapán le dio más armas al Alianza para buscar el empate.

"La expulsión no me dejó conforme porque es darle aún más ventaja a un rival que nos estaba costando desde el principio", agregó.

El también ex jugador calero aseguró que ahora el equipo tiene que enfocarse en los próximos encuentros y buscar ya irse metiendo en los puestos de clasificación.

"Hablábamos al principio que ahora vienen las series , Alianza ya pasó y se la ganamos, ahora lo intentaremos con FAS y luego trataremos de seguir paso a paso para poder llegar donde nosotros queremos", dijo.

Y agregó: "Es importante el gane porque nos va a permitir ir buscando una mejor posición, obviamente iniciamos la segunda vuelta, vamos paso a paso y esperamos contra FAS estar a la altura".

Y tras ser consultado si esta victoria puede poner a Metapán con cierta posibilidad de pelear por el campeonato, Omar Mejía aseguró que todo pueda pasar mientras que el plantel no se desvíe de los objetivos.

"Sí, ¿ por qué no?, siempre y cuando los muchachos no se nos confundan de la mente, a veces eso pasa y Marte nos dio una buena lección. Si ellos entienden que tenemos equipo para competir le a cualquiera y no vean de menos a nadie yo sé que tenemos para competir", cerró.