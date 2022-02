Héctor Mejía: "Salir vivo de acá es importante"

El Metapán sacó puntos de su tercera salida del torneo. Empató sin goles ante el Once Deportivo y sumó nueve puntos en la general, por lo que se aleja aún más del Municipal Limeño en la tabla acumulada.

Héctor Omar Mejía, leyenda y entrenador de Metapán opinó que se fue satisfecho de la reacción que tuvo su equipo luego del primer tiempo en donde el Once Deportivo fue superior y lo perdonó.

Además, expresó su alegría de volver a sacar puntos de visita. "Para nosotros salir vivo de esta cancha tan difícil es muy importante", dijo.

"Sumar es importante y de visita igual, vale. Solo me queda la inconformidad de no darle el volumen sobre todo en el primer tiempo que este equipo le viene dando a los rivales. Eso no me dejó a gusto, por lo demás te digo contento por el sacrificio y por la actitud de los jugadores", agregó.

Mejía expresó que espera seguir viendo un crecimiento de Metapán en las siguientes jornadas para ir consolidándose en el torneo e irse olvidándose del tema de descenso.

"Nosotros desde el primer partido mostramos un nivel aceptable, por eso me sorprendió el primer tiempo, pero es parte de. Vamos a buscar maneras de que los muchachos vayan teniendo más confianza a la hora de estar escuchando", concluyó.