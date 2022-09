Héctor Mejía: "Para ganar hay que también sufrir"

Isidro Metapán celebró a lo grande su triunfo por 3-1 sobre Santa Tecla por la jornada dos del torneo Apertura 2022 y que lo ubica como líder momentáneo del grupo B con cuatro puntos por diferencia de goles sobre AD Chalatenango.

Al final del juego, su técnico, Héctor Omar Mejía, aceptó que la victoria fue merecida, pero que a la par de ella hubo también un toque de sufrimiento que hace ese triunfo más valioso.

"Siempre tratamos la manera de proponer, de buscar el arco rival, de igual manera lo vamos a sufrir y en esos momentos difíciles debemos estar más fuertes", reflexionó el técnico calero quien ratificó que en el juego ante los periquitos "estuvimos muy bien en todas las líneas sufrimos pero fue en mínimo y después todo fue a favor nuestro. Bien por el equipo, por el grupo porque poco a poco vamos caminando con la idea de sacar provecho en casa y puntuar fuera de Metapán para buscar rápido la clasificación", afirmó.

Pese a que el plantel jaguar fue superior a su rival, incluso superando esa sensación que mostró ante Alianza en la fecha inaugural de la liga, Mejía aceptó que se sufrió más ante un Santa Tecla que los complicó, especialmente en el primer tiempo donde terminaron en tablas.

"Eso es así, cuando no anotás, sufrís y eso es lo que nos estaba pasando cuando se buscaba el gol de la tranquilidad, aún cuando estábamos con la ventaja del 2-1", confesó. "Nos tocó aguantar ese sufrimiento porque no llegaba el 3-1, cuando llegó respiramos mejor y al final sacamos el resultado que queríamos y ahora solo es de pensar en el juego del próximo sábado acá en casa ante FAS."

Sobre la gravedad de la lesión de Óscar Cerén, Mejía dijo que "por el momento no tengo el diagnóstico de su golpe en una de sus rodillas, vamos a esperar la evaluación y espero en Dios que solo haya sido un fuerte golpe para que se incorpore pronto al equipo. Aún no puedo decir si lo perdemos o no para el próximo juego."